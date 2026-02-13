O Grove cambiará las baldosas de zonas peatonales por hormigón

El alcalde de O Grove, José Cacabelos, anunció que a medio plazo se cambiará el pavimento de las zonas peatonales de la localidad, sustituyendo las actuales losetas de piedra por hormigón. El regidor explica que este segundo material es más duradero y tiene un mejor mantenimiento, lo que lo convierte, «a corto y largo plazo en la mejor solución».

El alcalde se ha hecho eco de las quejas de los vecinos por el mal estado de algunas baldosas de las zonas peatonales. Cacabelos reconoce la existencia de estas deficiencias, pero señala que en estos momentos no se pueden arreglar debido al mal tiempo.

Además, señaló que en muchos casos estas losetas rompen por el paso de vehículos no autorizados, entre ellos furgonetas de reparto, por lo que anunció también que O Grove tratará de sumarse al convenio de la federación española de municipios (FEMP) para la instalación de cámaras de control de tráfico en las zonas peatonales.

Noticias relacionadas

En cuanto a la sustitución de las baldosas por hormigón, el alcalde grovense señaló que se hará en cuanto el Concello disponga de fondos, propios o de ayudas.