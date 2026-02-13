Meis mantiene el desfile de Carnaval y Ribadumia lo suspende

La próxima llegada de la borrasca Oriana ha hecho replantearse a varios municipios las primeras celebraciones del Carnaval de este año, ya que sus celebraciones podrían verse afectadas por la lluvia o el viento. Un ejemplo es el municipio de Meis, que va a mantener el tradicional desfile, que se celebrará mañana por la tarde, ya que las previsiones apuntan a que la lluvia ofrecerá un respiro por la tarde. En caso de que no fuese así, se comunicará por redes sociales su aplazamiento.

También en A Illa se mantienen todos los actos del fin de semana gracias a la carpa que se ha instalado en la plaza de O Regueiro. Donde han decidido cancelar el evento ha sido en Ribadumia. En ese municipio, el desfile se iba a celebrar el próximo lunes, junto con un acto de animación infantil, pero las previsiones apuntan a que la lluvia lo va a hacer imposible, por lo que se ha decidido cancelarlo por el momento.