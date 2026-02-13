Meaño afronta la remodelación de su red de abastecimiento de agua

El Concello de Meaño ha adjudicado la obra de mejora de la red de abastecimiento a la firma lucense Kastel Ingeniería, que fue la única en presentarse a concurso. Lo hizo en base a una oferta de 45.594,63 euros que rebajaba en 2.399,72 euros -esto es, un 5 por ciento- los 47.994,35 euros del proyecto técnico de partida. Esta obra está cofinanciada entre Xunta de Galicia y Concello, y la empresa dispone de dos meses para su ejecución.

El objetivo de esta actuación es tratar de reducir las fugas de agua, contribuyendo así al cumplimiento de la normativa y de los objetivos ambientales. Ello conlleva el cambio de las válvulas de sectorización que no están operativas, e instalar en distintos puntos de la red de abastecimiento equipos de medida de calidad del agua.

Y es que, tras la auditoría que en 2022 tuvo que hacer Meaño como otros Concellos de Galicia, la firma malacitana Ingeagua, que fue quien la realizó en Meaño, evidenció que la red mancomunada venía suministrado a este municipio 441.178 metros cúbicos al año, de lo cual se consumía de forma autorizada 194.224.

Así, entre pérdidas reales y aparentes, se desperdiciaban en Meaño 246.954 metros cúbicos o, lo que es lo mismo, el 55,98 por ciento del agua servida. Este porcentaje anunciaba que en este municipio, como otros arousanos, se alejaba del valor medio nacional de agua perdida, que estaba fijada en el 23 por ciento.

La auditoría advertía, entre otros aspectos, que la red de abastecimiento de agua potable meañesa se había quedado anticuada, al datar del año 1993; que el parque de contadores en baja era desconocido, que no se sabía de la edad ni las características de un sistema que se se ha quedado obsoleto, lo que provocaba errores de medición y lectura.

Características de la red

El municipio de Meaño cuenta actualmente con 63,87 kilómetros de tubería de agua potable. Dena es la que cuenta con más, sumando, entre sus diversos lugares, un total de 28,63 kilómetros de tubería de agua potable. Le siguen, Xil con 12,06 kilómetros y, muy lejos ya, el resto de parroquias: 5,32 kilómetros de tubería en Lores, 4,88 kilómetros en Padrenda, 4,46 en Meaño, y 4,25 en Simes y otros 4,25 kilómetros en Cobas. En cuanto a abonados, el municipio aúna un total de 1.447 domicilios que se sirven de la red mancomunada.