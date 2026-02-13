La lavandería de O Piñeiriño sufre otro robo con más daños que botín

La Lavandería Auga & Xabón de O Piñeiriño, en Vilagarcía, sufrió un robo en la madrugada de hoy. Los ladrones se llevaron un escaso botín, de unos 200 euros, como mucho, pero lo peor, en palabras de sus dueños, fue el destrozo de dos lavadoras que han quedado inutilizadas y más aún cuando se trata de la «cuarta o quinta vez» que son víctimas de una sustracción.

Han perdido la cuenta de las veces que los ladrones los han visitado en los últimos años e incluso fueron víctimas de un grupo organizado que atracó varias en la provincia y fue juzgado por ello.

En esta ocasión, los tienen grabados, pero sin demasiadas esperanzas en su identificación, pues los dos hombres captados por el sistema de videovigilancia iban perfectamente encapuchados, aunque mostraron su «modus operandi», que ha corrido por el sector a modo de alerta.

Fueron al negocio en dos ocasiones: primero para manipular la puerta de acceso de tal manera que no funcionara el sistema de bloqueo que se activa a la hora de cierre y luego sobre las tres de la madrugada, equipados ya con una palanca.

Con ella reventaron los cajetines de dos lavadoras llevándose los monederos de ambas, sumando unos 200 euros. No es demasiado, pero el botín habría podido ser menor, pues justamente ayer era día de recaudación, pero finalmente no se procedió con esta operación. La lavandería abrió ayer con cierta normalidad.