Un himno para enfrentar el cáncer

La primera Carreira e Andaina Solidaria Polilla Ana Vicente, del pasado fin de semana en Meaño, amén de lo deportivo y solidario, sirvió también para presentar «Una nueva canción», tema compuesto por la meañesa Josefa Dorado Soto, mezzosoprano y directora de Coro Liceo de Vilagarcía con que se enmarcaba la iniciativa. Esta meañesa recibió el encargo altruista de componer una canción que fuera tomada como himno para la carrera en este primer año y otros venideros, y que, a la par, se convirtiera en icono musical en la lucha contra el cáncer.

Una canción cuya letra, explica su compositora, «se inspira en algo muy dramático, pero que a la par quiere transformarse en un golpe de energía, en una explosión para rebelarse, vivir y aprovechar cada momento que nos toca». Así, aúna a las ansias de lucha personal por superar la enfermedad el reto vital que se abre más al deportivo como es una carrera de 10 kilómetros y, por descontado, la música que tanto identifica a la gente meañesa, que es mi pueblo».

«Cuando me la encargaron -agrega Josefa Dorado- pensaba en concebir algo solemne, al estilo del himno que me proponían, pero luego le di una vuelta y hasta me sugirieron darle algo más de marcha, y crear una canción que invitara al running, porque al final tenía que sonar en una carrera, y que sonara también es otra carrera de fondo que es la vida de cada quien». «Primero -apunta- fue la letra, luego hice la música, y después tocó cantarla y grabarla, si bien ahí, a la hora de la voz, hubo que tirar un poco de ordenador y de los filtros de la inteligencia artificial, para que tuviera ese ritmo de pop-rock y salir del paso contrarreloj para tenerla a punto para esta carrera».

En la letra emerge primero la noticia de la enfermedad: «Aquel día (rezan los versos) se detuvo el tiempo / una palabra fría, sin rima, me encontró. / Un camino de preguntas / una sombra en el cristal / pero en el silencio algo nuevo iba a empezar (…)». Luego, tocaba rebelarse para intentar superar la adversidad, cuando reza: «Y en el espejo vi mi fuerza despertar», para, en su estribillo, explotar diciendo: «Voy a escribir una nueva canción / con notas de coraje, de fe y de pasión / un compás de valentía / y un ritmo de vivir / para que la esperanza nunca deje de fluir». Un último verso, este del estribillo, que alude a la Asociación Española Contra el Cáncer que apoya y trabaja por visibilizar la lucha contra esta enfermedad.

Es su segunda parte, los versos quieren infundir valor, cuando, encorajinada, canta «mi cuerpo es mi batalla / pero mi alma es la verdad, un roble que resiste en la tempestad». Una canción con la que, cuando menos, apunta Josefa Dorado, «quisiera que sirviera para animar y aceptar los momentos duros, y con optimismo luchar, ser un canto al valor del ser humano contra la adversidad».