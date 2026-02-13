La Guardia Civil despliega un operativo antidroga en O Grove

La Guardia Civil mantiene abierta a estas horas una operación antidroga en la comarca de O Salnés. Así lo han confirmado fuentes oficiales, aunque el dispositivo se mantiene bajo secreto.

En este momento de la mañana, los agentes están desplegados en la zona de Beiramar de O Grove, practicando un registro en un edificio de la calle Luis Seoane.

Según fuentes de la investigación, en principio, el operativo no estaría relacionado con las pesquisas abiertas por el hundimiento esta semana de un antiguo bateeiro y en las que se investiga si los 12.000 litros de combustible que portaban y que cayeron al mar estaban destinados a suministrar a un narcosubmarino en la ría de Arousa, que no ha aparecido.