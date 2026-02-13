El gobierno y el BNG pactan llevar los presupuestos a pleno antes de abril

El gobierno local de Vilagarcía, representado por el alcalde Alberto Varela, y los concejales del grupo municipal del BNG, Xavier Rodríguez y Rosa Abuín, celebraron el miércoles una de sus reuniones habituales para supervisar los acuerdos entre el PSOE y el BNG. La reunión, «celebrada en un tono cordial y distendido, como es habitual» -en palabras de Ravella, y confirmadas por Xavier Rodríguez-, tiene lugar en un momento en que los servicios técnicos ultiman la elaboración de los presupuestos municipales de 2026. Según lo acordado por ambas partes, estos se aprobarán en el primer trimestre del año.

Entre otros asuntos, el gobierno local y el grupo nacionalista revisaron el progreso del proyecto de humanización de Vicente Risco. Sobre esto, el ejecutivo recordó que el proceso de adjudicación solo está pendiente de la ratificación de la propuesta de la mesa de contratación por parte de la junta de gobierno, algo que se producirá en los próximos días.

Asimismo, se explicó a los nacionalistas sobre el estado de la otra iniciativa que habían solicitado expresamente, como es la mejora de la calle San Roque. Sobre esto, Ravella señaló que el documento técnico ya está listo, a expensas de la formalización del préstamo incluido en los presupuestos de 2025. Con este crédito, de tres millones de euros, se financiará no solo esta actuación, sino también la compra de un terreno en Carril para aparcamiento disuasorio, también propuesta en su momento por el BNG.

El alcalde agradeció al grupo nacionalista su actitud. «Es la demostración de que el diálogo contribuye a la estabilidad y se traduce en mejores servicios a la ciudadanía, razón por la cual nos eligieron». En este sentido, Varela comparó el modelo de los nacionalistas -quienes, sin formar parte del gobierno, contribuyen a mejorar Vilagarcía- con el de los demás grupos de la oposición.

Noticias relacionadas

Por su parte, Xavier Rodríguez también incidió en el «tono cordial» de la reunión, y anunció algunas de sus propuestas para los dos próximos años, entre las que se encuentra una reforma integral de la calle Pepín, en el barrio de A Lomba. También preguntaron por la humanización de la calle Vilaboa y por la revisión estructural de la fachada del Balneario.