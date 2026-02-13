Fincas desde 20 euros: el Banco de Terras oferta 36 parcelas en el área de O Salnés

El Banco de Terras de la Xunta ofrece en la actualidad más de una treintena de fincas rústicas en el área de influencia de O Salnés, con precios que van desde los 20 a los 150 euros anuales, en función de sus posibilidades de aprovechamiento. En su mayoría, se trata de terrenos agrícolas y una gran parte son resto de concentraciones parcelarias.

El gobierno autonómico acaba de modificar los trámites para solicitar el arrendamiento de predios incluidos en este catálogo, permitiendo que los clasificados como «disponible sin concurrencia» puedan ser solicitados en cualquier momento del año y no tener que esperar a las dos convocatorias abiertas al año, en mayo y en noviembre.

La nueva orden entró ayer en vigor, con su publicación en el DOG, pero por ahora no hay ninguna en esta situación en O Salnés; un estado que compete a aquellos solares que nunca hayan recibido una solicitud válida o que las presentadas se hayan rechazado.

Así las cosas, las ofertas para esta zona son mediante concurrencia. La mayor parte pertenecen a restos de concentraciones parcelarias. Sucede en el caso de Cambados y de Caldas de Reis. En el primer municipio hay un grupo de seis terrenos en Vilariño que van desde los 183 metros cuadrados del más grande a los 94 del menor y que tienen un precio de alquiler de 20 euros al año.

Ofrecimiento a Concellos

Llevan en el Banco de Terras desde hace un lustro y la Consellería de Medio Rural también le ha buscado salida por otras vías. De hecho, recientemente reunió a responsables de Concellos gallegos para ofrecerles fincas que no están generando interés para sacarlas de la situación de abandono que, de una forma u otra, es el objetivo de esta iniciativa, fundada hace casi dos décadas.

Así, en la comarca arousana, Cambados ha dado el paso para la solicitud, en propiedad, de unos 800 metros cuadrados en total de los mentados sobrantes con el fin de destinarlos en un futuro a zonas de esparcimiento de los vecinos.

También de un proceso de concentración son los 28 terrenos ubicados en la parroquia caldense de Saiar, donde además de usos de labradío, los hay para aprovechamiento forestal maderero. Están inscritas desde 2023 y son un total de 35.531 metros cuadrados y el de mayor superficie roza los 4.000 metros cuadrados, mientras que el más pequeño es de 198. Los precios también van desde los 20 euros hasta los 148 del más elevado.

El precio es anual y en régimen de alquiler. Cabe recordar que este instrumento de movilidad de tierras gestionado por la Axencia Galega de Desenvolvemento Rural (Agader) buscan devolver la productividad a terrenos en situación de abandono o de falta de actividad por las circunstancias que sean.

Principalmente, está dirigido a particulares, pero en el área de influencia de O Salnés solo hay actualmente dos casos de este tipo, en Meis. Se trata de unas fincas de reciente incorporación -desde el año pasado- y que están ubicadas en San Tomé de Nogueira con 909 y 877 metros cuadrados cada una y el mismo precio: 150 euros anuales. En ambos casos, el aprovechamiento permitido es agrícola y cuentan con condiciones especiales.

Con particularidades

En un caso, la parcela está dentro del entorno de protección del yacimiento arqueológico, aunque, a priori, no existiría incompatibilidad con la actividad permitida. Y en el otro, existe una construcción -una antigua vivienda- y debe permitirse el acceso al arrendador para su mantenimiento.

Los últimos cambios introducidos por el Ejecutivo autonómico en la forma de solicitar terrenos buscan agilizar la salida del stock existente en el Banco de Terras, que funciona como dinamizador y mediador. De hecho, la Agader lleva a cabo «todos los trámites necesarios para arrendar la parcela, actuando en representación de la persona titular y manteniéndola informada en todo momento».

Asimismo, ofrece tres garantías para quién decida incorporar sus propiedades a este instrumento. «En primer lugar, la propia de ser un instrumento público y con capacidad de interlocución y mediación en el caso de conflicto; en segundo, la de devolver el predio cuando finalice el arrendamiento en condiciones por lo menos iguales a las del comienzo; y, en tercero que llevará a cabo una actividad de supervisión para garantizar el cumplimiento de las condiciones del contrato de forma que se no se cumplen representará a la persona titular en la busca de soluciones».

En cuanto al pago, si una parcela es arrendada a través de su sistema, es el Banco quien tramita el cobro de la renta y el pago al titular mediante transferencia bancaria, descontándole un 1% por gastos de intermediación. No obstante, inscribir propiedades en el Banco no supone ningún coste.

Comprar para solucionar una ocupación

El Concello de Cambados está en trámites para la compra de una parcela de suelo rústico en Oubiña que está en manos del Estado y solventar un problema de deslindes con la senda fluvial. Las autoridades municipales explican que se trata de un pequeño terreno que costará unos 200 euros y que el objetivo es entregárselo a un particular a modo de permuta por una propiedad suya que en su día fue invadida por ese sendero público y por lo cual presentó una reclamación ante el Ayuntamiento.