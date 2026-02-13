Actividades
El Entroido sabe a dulces y suena como los ángeles en Valga
L. R.
El Entroido llega estos días a todos los rincones de Valga.
Así, el coro del colegio Baño-Xanza ofreció ayer un espectáculo a los usuarios del Codi y del centro de día, con canciones como «O Entroido animado» y «Ven conmigo», para conmemorar también el Día de la Paz, que tuvo lugar el día 30.
Por supuesto, todos los participantes se disfrazaron para la ocasión.
Y no fue la única cita carnavalesca, pues las asistentes al programa de envejecimiento activo realizaron un taller gastronómico donde los protagonistas fueron los postres típicos de estas fechas, como orejas, filloas y rosquillas, además de una receta salada de chulas con bacalao, que es muy propia de la Cuaresma.
Aprendieron cómo preparar la masa para cada tipo de elaboración y algunos trucos para un buen resultado, además de pasar una jornada divertida ante los fogones.
