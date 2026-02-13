El Entroido sabe a dulces y suena como los ángeles en Valga

El Entroido llega estos días a todos los rincones de Valga.

Así, el coro del colegio Baño-Xanza ofreció ayer un espectáculo a los usuarios del Codi y del centro de día, con canciones como «O Entroido animado» y «Ven conmigo», para conmemorar también el Día de la Paz, que tuvo lugar el día 30.

Por supuesto, todos los participantes se disfrazaron para la ocasión.

Un momento del taller de cocina de postres y dulces típicos de estas fechas. / Cedida

Y no fue la única cita carnavalesca, pues las asistentes al programa de envejecimiento activo realizaron un taller gastronómico donde los protagonistas fueron los postres típicos de estas fechas, como orejas, filloas y rosquillas, además de una receta salada de chulas con bacalao, que es muy propia de la Cuaresma.

Aprendieron cómo preparar la masa para cada tipo de elaboración y algunos trucos para un buen resultado, además de pasar una jornada divertida ante los fogones.