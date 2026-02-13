Educación guarda silencio sobre el cambio de horario en Rubiáns

El Bloque Nacionalista Galego llevará al Parlamento gallego la demanda de la comunidad educativa del colegio de Rubiáns, que reclama el cambio de horario lectivo, para que los niños dispongan de más tiempo para comer y para facilitar la conciliación. La portavoz de la asociación de padres de alumnos, Silvia García, manifestó ayer que las familias están muy preocupadas porque faltan apenas dos semanas para el inicio del periodo de matrícula, y en la Consellería de Educación siguen sin responderles y ni siquiera les dan cita para una reunión.

Representantes de la ANPA comparecieron ayer en rueda de prensa en la sede del BNG de Vilagarcía, junto a miembros de la formación política, entre ellos la diputada autonómica, Montserrat Prado. Fue esta última quien anunció que llevará el asunto a la comisión de Ensino, que se reúne el 27 de febrero.

La comunidad educativa de Rubiáns lleva más de 15 años solicitando un cambio de horario lectivo, pero siempre se han encontrado con la negativa de la Consellería de Educación, que alega que no pueden acceder porque no hay suficientes autobuses escolares para que todos los colegios puedan empezar entre las 9.15 y las 9.30 horas. Pero desde hace un año, Rubiáns ha intensificado sus demandas, puesto que la Xunta de Galicia va a sacar a concurso de nuevo el mapa de transporte escolar.

Noticias relacionadas

En este sentido, la ANPA se reunió con la Dirección Xeral de Mobilidade, y en este departamento les dijeron de palabra que harán un informe favorable, pero que la última decisión corresponde a la Consellería de Educación. Y las familias se encuentran ahora con que en Educación ni contestan a sus llamadas de teléfono o sus correos electrónicos, ni les reciben. FARO preguntó ayer a la Consellería, pero el departamento que dirige Román Rodríguez no contestó. La ANPA solicita adelantar 20 minutos la entrada de los niños a clase, y el mismo tiempo la salida, para que tengan una hora para comer.