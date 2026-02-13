La «Airexa» ejercerá de buque escuela oficial este verano

La dorna «Airexa» ejerció durante muchos años como buque escuela oficioso de la navegación tradicional, pero a partir de este verano lo será de manera oficial. Y es que, casi tres años después de poner en marcha este proyecto, la asociación Vela Tradicional de Cambados está a punto de culminar su rehabilitación para destinarla a sus cursos de iniciación.

Acaba de conseguir una ayuda de la Diputación de Pontevedra de 11.900 euros que le permitirá cerrar el casco y luego ya quedarán solo detalles menores del interior de esta dorna de tope, única en su especie y que, según cuentan, se salvó del desguace a cambio de un paquete del mítico tabaco Celtas.

Corrían los años 70 del siglo pasado y uno de sus salvadores era nada menos que Tito Silva, el entusiasta del patrimonio marítimo gallego ya fallecido y al que todos los años se dedica un memorial por la importancia que tuvo su labor y esfuerzo. Así, siguió navegando por amor al mar, en unos tiempos donde esta afición era una rareza y nadie se preocupaba mucho aún por mantener vivo este legado.

Su sobrino, Fernando Pombo, cogió el timón después, pero llegó a un punto que precisaba de una costosa rehabilitación que no podía costear, así que la cedió a esta entidad sin ánimo de lucro. Así, nació la Festa Mariñeira con la que lograron un parte importante para poder convertirla en buque escuela.

90.000 euros en ayudas

Ahora, con esta nueva subvención provincial, podrán concluir la tercera y última fase de esta dorna, construida allá por 1945, antes de la expansión del motor, cuando la flota aún salía a pescar, incluso hasta Fisterra, a vela y remos. «Es única, por su forma y «feitura», ya no quedan embarcaciones originales así. Incluso en los astilleros Garridos nos decían que era una pena que se perdiera», cuenta Pombo. En este taller artesano de O Grove, de los pocos que quedan de carpintería de ribeira, están haciendo los trabajos que los diligentes socios de la entidad no han podido realizar.

Algunos recibieron ayer al diputado Javier Tourís, que acudió para conocer de cerca su trabajo e informarles de que en la Xunta de Goberno de hoy aprobarán su ayuda y la de otros once colectivos por un montante de 90.000 euros.

Las subvenciones forman parte de la línea para la recuperación y puesta en valor del patrimonio marítimo fluvial, para restauraciones, rehabilitaciones y mantenimiento de embarcaciones tradicionales, así como para la compra de equipamientos. Pero además, «permiten apoyar la labor imprescindible de las asociaciones que mantienen vivo nuestro legado marítimo. Estamos hablando de identidad, de cultura y también de dinamización social y económica vinculada al mar», declaró el diputado, que acudió junto a otras autoridades.