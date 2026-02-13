Cierran la alerta por contaminación sin noticias del narcosubmarino

La alerta por contaminación debido al hundimiento del Nuevo Santa Irene quedó cerrada después de no detectar afloramientos en la zona en la que el antiguo bateeiro se fue a pique. Durante la jornada de ayer, embarcaciones de Gardacostas y de la Guardia Civil estuvieron por la zona buscando algún resto de gasóleo pero, sobre las 11.00 horas, daban por terminada esa búsqueda. Lo que no ha finalizado es la búsqueda del narcosubmarino para el que iría destinado el combustible que cargaba el Nuevo Santa Irene cuando se fue a pique.

Con mejores condiciones meteorológicas que el pasado miércoles, la patrullera de la Guardia Civil estuvo recorriendo toda la bocana de la ría de Arousa a la búsqueda del artefacto, aunque parece que sin éxito. El delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, ha confirmado que la investigación por el barco hundido en O Grove con 12.000 litros de gasoil sigue abierta y que se está trabajando «con todas las hipótesis».

Ha aseverado que no hay novedad respecto a las informaciones ya aportadas y ha destacado el hecho de que se pudiesen «levantar» las alertas del peligro de contaminación ambiental. «Se está trabajando por parte de la Guardia Civil y de la Policía», ha sentenciado. Y es que la participación en una operación de narcotráfico es una de las hipótesis que se investigan en relación al barco auxiliar de acuicultura que la tarde del martes se hundió con 12.000 litros de gasoil en O Grove y que tenía «todos los registros caducados».

Además, el Nuevo Santa Irene fue vendido ante notario hace un tiempo y llevado al puerto del municipio coruñés de Rianxo. Además, la embarcación «no causó baja» en el registro de buques del Estado y tenía los certificados caducados desde 2024, por lo que «tampoco disponía de despacho».

Así, dentro de las pesquisas para tratar de esclarecer las circunstancias que rodean al hundimiento del bateeiro, la Guardia Civil tomó declaración a las tres personas, dos de ellas vecinas de Rianxo y un ciudadano extranjero, que se encontraban en el barco y que fueron rescatadas al volcar y hundirse la embarcación.