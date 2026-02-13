CC OO denuncia la falta de 10 carteros en Vilagarcía

El sindicato Comisiones Obreras denunció ayer la «posición crítica e insostenible» del área de reparto de la oficina de Correos de Vilagarcía de Arousa. Según la central sindical, faltan nueve trabajadores en el turno de mañana, y uno en el de tarde, y la empresa no contrata relevo alguno. «Esto repercute negativamente tanto en la salud laboral (de los carteros que están trabajando) como en la calidad del servicio prestado a la ciudadanía», advierte Comisiones Obreras.

María Isabel Mouriño, que es la secretaria provincial de Comisiones Obreras en Correos, advierte de que la falta de relevos por jubilaciones, bajas médicas o desplazamientos de carteros a otros puestos están sobrecargando de trabajo a otros compañeros, con el estrés que esto supone. Además, todas las localidades del extrarradio carecen de un cartero titular de referencia.