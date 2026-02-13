Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Carnaval

La biblioteca acoge un taller de confección de máscaras

Redacción

Vilagarcía

La biblioteca pública Rosalía de Castro, de Vilagarcía, se suma a las celebraciones del Carnaval organizando un taller infantil de confección de máscaras que tendrá lugar el viernes 20 de febrero, a partir de las 18.00 horas, en las instalaciones de la calle Castelao. Se trata de una actividad gratuita, dirigida a niños a partir de seis años, que pueden asistir solos o acompañados.

El taller tendrá una duración de 90 minutos y será impartido por la compañía «Juste Kamishibai, papel e teatro». Hay quince plazas disponibles, que se cubrirán por orden de inscripción. Para inscribirse, los interesados ​​deben dirigirse al mostrador de la biblioteca.

En Vilagarcía de Arousa, el acto central del Entroido será el desfile de disfraces del próximo martes.

