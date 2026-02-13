Carnaval
La biblioteca acoge un taller de confección de máscaras
Redacción
La biblioteca pública Rosalía de Castro, de Vilagarcía, se suma a las celebraciones del Carnaval organizando un taller infantil de confección de máscaras que tendrá lugar el viernes 20 de febrero, a partir de las 18.00 horas, en las instalaciones de la calle Castelao. Se trata de una actividad gratuita, dirigida a niños a partir de seis años, que pueden asistir solos o acompañados.
El taller tendrá una duración de 90 minutos y será impartido por la compañía «Juste Kamishibai, papel e teatro». Hay quince plazas disponibles, que se cubrirán por orden de inscripción. Para inscribirse, los interesados deben dirigirse al mostrador de la biblioteca.
En Vilagarcía de Arousa, el acto central del Entroido será el desfile de disfraces del próximo martes.
