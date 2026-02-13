Una andaina para reivindicar y ser solidarios

Meis acogerá el próximo 8 de marzo una nueva edición de la Andaina del Día Internacional da Muller, un acto que se ha institucionalizado y que se viene celebrando desde hace cinco años en una de las parroquias del municipio. Este año será en la de San Martiño y consistirá en un recorrido de 7,5 kilómetros de longitud que llevará a los participantes por gran parte de esa parroquia meisina, recorriendo puntos como el río San Martiño o llegando hasta el nuevo mirador en el Monte da Arandeira, una infraestructura ejecutada por la Mancomunidade con fondos Next Generation.

La alcaldesa de Meis, Marta Giráldez, apuntaba ayer que la inscripción en la Andaina tiene un coste de cinco euros y que la recaudación irá, de forma íntegra, para la asociación Adicam, un colectivo de enfermos de cáncer de mama y ginecológicos de la comarca de O Morrazo, a fin de que poder colaborar con todas las actividades que desarrolla.

Entre los servicios que desarrolla Adicam se encuentran el de apoyo emocional, atención psicológica y social, información y asesoramiento, charlas sobre educación para la salud o aspectos médicos y emocionales del cáncer de mama, así como cursos de relajación y prevención del linfedema y actividades lúdicas y de ocio.

Todos los participantes «tendrán como regalo una camiseta conmemorativa, avituallamiento y un seguro para cualquier situación que se pueda registrar», explica Giráldez, antes de insistir en que el recorrido será asequible para todas las personas y que supera «los siete kilómetros y medio, pero permitirá acercarse a los entornos más atractivos de la parroquia de San Martiño, la parroquia a la que le ha tocado este año acoger este evento». No en vano, desde que se puso en marcha, la intención del grupo de gobierno es que vaya rotando cada año por cada una de las parroquias. La partida será a las 10.00 horas desde el centro social de la parroquia meisina.

En principio, las condiciones meteorológicas serían favorables para la celebración del evento, por lo que se espera que se pueda, al menos, igualar la participación registrada el pasado año y consolidar esta actividad como una referencia durante la celebración del Día Internacional da Muller en el municipio mesisino.

La edición anterior transitó por la parroquia de San Salvador y permitió a los 250 participantes recorrer la Ruta das Salcedas y hacer una pequeña parada en el taller del escultor Lucas Míguez. Los fondos que se recaudaron fueron de forma íntegra para la asociación Acadar.