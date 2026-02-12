Vilagarcía eleva los pasos de peatones en una decena de calles

El Ayuntamiento de Vilagarcía desarrollará este año un nuevo plan de calmado del tráfico, consistente en la instalación de medidas de reducción de velocidad en un total de diez calles urbanas y rurales del municipio. El proyecto incluye la construcción de arcenes y la elevación de pasos de peatones, así como la señalización horizontal y vertical correspondiente.

El presupuesto para las actuaciones asciende a 36.600 euros, que se financiarán con los fondos correspondientes a Vilagarcía en el marco del programa provincial Máis Provincia.

El objetivo de estos planes es aumentar la seguridad del tráfico peatonal en las vías donde se ha detectado que los vehículos circulan a exceso de velocidad, lo que supone un riesgo para las personas, especialmente en aquellas donde se han llevado a cabo actuaciones de ampliación y mejora del pavimento y donde se ha registrado un aumento de la densidad de tráfico. «La elección de las calles en las que se realizarán las actuaciones se basa en las solicitudes de los vecinos y en informes técnicos y policiales», explica el Concello en un comunicado.

En esta ocasión, el plan abarcará las calles San Martín (Sobrán), A Concha, Progreso (A Torre), A Lagoa (Sobrán), Alejandro Cerecedo, Perrón (Rubiáns), Veiga de Aldea (Cea), Duque de Terranova y Manuel Antonio, así como el lugar de O Piñeiro (Sobrán).

En el caso de Alejandro Cerecedo, la obra consiste en el acondicionamiento del paso elevado actual, que se encuentra muy deteriorado. Por lo tanto, primero se demolerá la plataforma de hormigón existente y luego se preparará la nueva. En Manuel Antonio, será necesario demoler parte de las aceras para situarlas a nivel del suelo, con el nuevo paso de peatones que se elevará.

El plan se diseñó siguiendo las «Instrucciones Técnicas para la instalación de badenes y pasos de peatones en carreteras estatales». Tanto los arcenes como los pasos elevados se construirán, tras fresado, con una capa de mezcla bituminosa densa y caliente.