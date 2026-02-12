UPTA reclama rebajas fiscales para los negocios afectados por obras en su calle

La organización de autónomos UPTA remitirá mociones a todos los Ayuntamientos de España para que estos aprueben un Plan de Compensación Municipal con los autónomos que se vean afectados por obras. En concreto, la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA) defiende que los municipios les rebajen los impuestos y tasas a aquellos negocios que se vean afectados por obras urbanas de calado.

La entidad que preside el vilagarciano Eduardo Abad sostiene que este tipo de trabajos suponen para muchos comercios o locales de hostelería una reducción del flujo de personas y, en consecuencia, una disminución del consumo y la facturación, de modo que consideran que lo más justo sería compensarlos mediante bonificaciones en los impuestos locales.

Noticias relacionadas

«Cuando las restricciones son prolongadas y afectan de manera directa al acceso y la visibilidad de los establecimientos, la caída de la facturación puede alcanzar, de media, hasta el 30 por ciento mientras duren las obras», apunta la organización en un comunicado. La moción se debatirá y votará próximamente en todos los municipios de O Salnés.