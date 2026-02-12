Prorrogan dos meses y medio el final de la obra de la pradera de O Ramal

La junta de gobierno de Vilagarcía aprobó esta semana la solicitud de la empresa Marconsa de ampliar el plazo de ejecución de las obras de reforma de la fachada marítima en O Ramal hasta el 30 de abril. Tras estudiar las causas alegadas por la empresa, el informe jurídico del Ayuntamiento y el técnico de la dirección de obra, el ejecutivo local aceptó la propuesta basándose en el retraso acumulado en la obra debido «a circunstancias sobrevenidas y no imputables al contratista», señalaron ayer desde Ravella en un comunicado.

El proyecto tenía un plazo inicial de ejecución de ocho meses, contados a partir de la firma del acta de replanteo, el 13 de junio, por lo que debería finalizar este viernes 13 de febrero. «Desde el inicio, se han producido incidencias, como la celebración del Atlantic Fest, e imprevistos, como la necesidad de contratar a una empresa autorizada para retirar el amianto del edificio adyacente a la playa de A Concha, la posterior inundación de los sótanos de esta construcción, la replanificación de las tuberías de servicio que no se ajustaban a lo previsto en los planos y, más recientemente, las persistentes lluvias que impiden el normal desarrollo de las obras», sostienen desde Ravella.

El proyecto, financiado con fondos Next Generation correspondientes al Plan de Sostenibilidad Turística del Destino (PSTD), representa una inversión total de 1.120.041 euros. El programa europeo también amplió su fecha de finalización hace unos meses, fijando el 30 de mayo para la finalización de las obras y el 30 de junio para la justificación. Por lo tanto, el nuevo plazo para el proyecto de Vilagarcía de Arousa sigue cumpliendo los requisitos de la convocatoria.

Zona verde y farolas

La intervención que se está desarrollando en O Ramal permitirá la recuperación de una superficie de 4.300 metros cuadrados para uso público, que se convertirá en una gran zona verde y recreativa que conectará el Parque Miguel Hernández y el puerto deportivo con la playa de A Concha y el paseo marítimo. Contará con una pradera, un estanque y un centenar de árboles, siguiendo las recomendaciones europeas para la adaptación de las ciudades al cambio climático. También contará con un quiosco con terraza.

Toda esta zona de orillamar experimentará un profundo cambio en los próximos meses, puesto que además de la nueva zona verde de O Ramal, se va a cambiar el alumbrado público de un tramo del paseo marítimo. El nuevo diseño, obra del escultor local Elías Cochón, se ubicará desde el pinar de A Concha hasta la zona verde frente al Hotel Carril. En total, se instalarán 54 farolas.

El Concello explicó en su día que tiene en mente una segunda fase de la remodelación del alumbrado público, y que en esta sí se instalarían las nuevas farolas tanto hasta el puerto de Carril como en el entorno de O Ramal, una vez esta zona se recupere como espacio público municipal, como solicitó en su momento el grupo municipal del BNG.