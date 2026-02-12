La Policía Local controla furgonetas, autobuses y camiones

La Policía Local de Vilagarcía de Arousa participa estos días en la campaña especial de vigilancia y control de vehículos de transporte de mercancías y pasajeros, que empezó el pasado lunes y que se desarrollará hasta este domingo, 15 de febrero. Se trata de una campaña que se hace en toda España por indicaciones de la Dirección General de Tráfico, y en el marco de la cual la Policía Local de Vilagarcía realizará estos días una serie de controles aleatorios.

La policía municipal cuenta con la colaboración de la Autoridad Portuaria de Vilagarcía y de la estación de inspección técnica de vehículos (ITV) de Trabanca Badiña, para el control de pesaje de los vehículos de mercancías, ya que ambas entidades cuentan con básculas autorizadas.

La Policía Local explica que las sanciones por exceso de peso en el transporte se basan en el porcentaje de exceso sobre la masa máxima autorizada (MMA) y oscilan entre 301 euros para pequeños excesos de hasta el 5 por ciento, y 4.000 euros para el peso de la carga sobrepasa el 15 por ciento de lo que podría transportar. También conlleva la inmovilización del vehículo hasta que se subsanen las causas que lo motivaron, es decir, hasta que se corrija el exceso de peso, recuerda la Policía Local vilagarciana.

Las autoridades recuerdan que, «controlar el exceso de peso en camiones y vehículos de transporte contribuye a mejorar la seguridad vial, ya que un vehículo sobrecargado frena peor, es más inestable y sufre más averías», además de dañar menos la calzada.