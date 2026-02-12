Ocho comparsas actúan en O Grove: este es el orden de aparición
Las entradas se ponen a la venta la misma mañana del día 14, con un precio de seis euros
O Grove celebra este sábado su Festival de Comparsas con la participación de un total de ocho agrupaciones, una menos que en la pasada edición. Los encargados de abrir el espectáculo son Os Trapalleiros.
Según el resultado del sorteo celebrado ayer, el orden de aparición en el escenario seguirá de la siguiente manera: Os do Primer Mío, Os Arrombados, Os de sempre, As + Plus, Leña Verde, Jana de Leria y A Tropa de Moncha a Caralla.
El evento arrancará a las 20.00 horas y las entradas tienen un coste de seis euros. La venta el mismo sábado y se realizará en el pabellón de deportes, de 10.30 a 14.00 horas. Únicamente se podrán comprar dos por persona.
El Festival de Comparsas meco es uno de los más famosos dentro y fuera de O Salnés y cada año llena el recinto del auditorio, que está equipado con más de 400 butacas. No obstante, este año no se ha cubierto el cupo máximo de diez agrupaciones.
El Concello repartirá 4.750 euros en premios entre las seis primeras. En el caso de la mejor, además de la bandera de Campioa do Mundo, se llevará 1.200 euros. Los clasificados posteriores tendrán una gratificación de 350 euros.
