O Salnés pierde un 26 % de viviendas turísticas con el nuevo registro estatal

En noviembre de 2024, en los nueve municipios de O Salnés había 3.017 viviendas turísticas. En el mismo mes de 2025, esa cifra se había reducido ostensiblemente, y quedó en 2.224 pisos y casas vacacionales. Así lo revela el Instituto Nacional de Estadística (INE), que estudia desde la pandemia el sector de las viviendas turísticas, el tipo de alojamiento que más creció en la presente década.

Esto significa, siempre según las estimaciones del INE, que durante 2025, uno de cada cuatro negocios que operaban en O Salnés dejaron de hacerlo. En concreto, el número de viviendas turísticas en la comarca arousana se desplomó un 26 por ciento. En gran medida, esta fuerte caída se debe a la entrada en vigor del registro único de alquileres, que puso en marcha el Ministerio de Vivienda, y que obliga a los propietarios a cumplir una serie de requisitos.

Todos aquellos que no los cumplan, no pueden anunciarse en las grandes plataformas de alojamientos por internet (Booking, Airbnb...) y dado que el INE extrae sus datos precisamente de la red, esto supone que un gran número de pisos turísticos que se anunciaban en estas páginas han dejado de funcionar (o siguen haciéndolo de forma irregular).

El INE realiza el estudio dos veces al año (en los meses de mayo y noviembre), y los resultados del último sondeo, correspondientes a noviembre de 2025, se han publicado esta misma semana. En el informe, se aprecia que el descenso en el número de viviendas turísticas es generalizado.

En Sanxenxo, por ejemplo, el INE estimaba en noviembre de 2024 que había 1.332 establecimientos; y un año después, solo quedaban 977. En Vilagarcía, por su parte, pasaron de 349 a 242; en O Grove, de 552 a 428; en Cambados, de 231 a 160; y en A Illa, de 126 a 85. También tienen menos viviendas en Vilanova (de 221 a 163); en Meaño (de 69 a 59); en Meis (de 92 a 68) y en Ribadumia (de 45 a 42). Las únicas localidades del área de influencia de Arousa donde sí se ha incrementado el número de viviendas turísticas durante el último año fueron Catoira (de 20 en noviembre de 2024 a 39 en el mismo mes de 2025); y Pontecesures (de 8 a 12). Sin salir del Ullán, también hay menos pisos en Valga que en 2024 (de 13 pasaron a 11).

Misma tónica en toda España

El número de viviendas turísticas ascendía en noviembre pasado en el conjunto del país a 329.764, lo que significa una caída del 13,6 por ciento respecto a la cifra que se registraba en mayo de 2025. Además, si se compara con el mismo periodo de 2024, la caída en el número de viviendas turísticas es del 12,4 por ciento.

Con los datos difundidos por el INE, la cifra de viviendas turísticas es la más baja de las registradas desde agosto de 2023 y representa el 1,24 por ciento del total de viviendas que existen en España. Además, el último dato de viviendas turísticas correspondiente a noviembre (las citadas 329.764) representa la menor cifra que se registra desde agosto de 2023, cuando se contabilizaban 340.424.

El descenso tiene lugar en un contexto marcado por el registro obligatorio de los alquileres de corta duración, entre ellos los turísticos, y las peticiones de los Ministerios de Vivienda y de Consumo a las plataformas para que retiren los anuncios ilegales.

Tanto es así que el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, aseguró que el descenso de pisos vacacionales es «la demostración de que la regulación y la intervención funcionan», en referencia a la labor de su departamento gubernamental.

El titular de Consumo calificó en una rueda de prensa posterior a la publicación de los datos del INE como «absolutamente inconcebible» que se consintiera en España el desarrollo de «una actividad de esa magnitud y de esa envergadura en condiciones de ilegalidad».

En este contexto, ha vuelto a recordar el requerimiento a la compañía Airbnb para que retirara hasta 65.000 anuncios de pisos turísticos. «Lo ganamos en los tribunales en distintas ocasiones. Esos anuncios han sido retirados», ha celebrado en su intervención.

Por comunidades autónomas, Andalucía lideró el número de apartamentos turísticos en noviembre de 2025, con 91.757, lo que supuso un incremento del 1,2 por ciento frente al mismo mes de 2024. Le siguieron la Canarias, Comunidad Valenciana y Cataluña. A continuación, por debajo de los 20.000 pisos vacacionales, se situaron Baleares o Galicia, que tiene 15.236 negocios de este tipo, lo que supone un descenso de más del 22 por ciento.

Noticias relacionadas

Actualmente, en España se encuentra vigente el nuevo registro de alquileres de corta duración, de obligado cumplimiento desde el 1 de julio de 2025. Además, el pasado 2 de febrero, el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana notificó a las plataformas «on line» la existencia de 86.275 viviendas turísticas y temporales ilegales.