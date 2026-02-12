Una empresa de Vilagarcía diseñará la política turística de Santiago

La compañía Dos Espacios, con sedes en Vilagarcía de Arousa y Santiago, acaba de resultar adjudicataria para la elaboración del nuevo Plan Estratéxico de Turismo de Santiago de Compostela, que servirá para definir la política turística de la capital gallega de aquí a 2030.

El consejo de Administración de Incolsa, empresa municipal del Ayuntamiento de Santiago encargada de la gestión turística, adjudicó, por unanimidad de sus miembros, a la firma arousana las tareas de análisis, diseño y elaboración del plan de desarrollo por el que se regirá este importante destino turístico gallego en el próximo lustro, tal y como apuntó ayer Dos Espacios en un comunicado.

A la convocatoria pública para la ejecución de estos trabajos se presentaron un total de cinco empresas, a las que Dos Espacios superó en los dos aspectos valorables: memoria técnica y oferta económica. En la propuesta técnica, Dos Espacios consiguió 58 de los 60 puntos posibles, frente a los 42 de media del resto de las empresas. De hecho, la empresa de Vilagarcía fue la única en alcanzar la máxima puntuación posible en los apartados de formulación estratégica y calidad general de la propuesta, así como en recogida de datos y formulación del diagnóstico, «lo que pone en valor el conocimiento del territorio por parte del equipo y la definición de programas estratégicos adaptados a las necesidades del destino», añade la firma arousana.

Santiago Paz, CEO y cofundador de la empresa, aseguró que esta adjudicación supone «una doble alegría, porque es un reconocimiento al esfuerzo del trabajo diario, y la apuesta total que hacemos por nuestros clientes; y porque trabajar en casa siempre gusta».

Parte del camino

«El desarrollo del Plan Estratéxico de Turismo de Santiago de Compostela 2026-2030 es un hito más en el camino trazado por la dirección de la compañía en los últimos años, con una fuerte apuesta por la consultoría estratégica y el desarrollo de tecnologías innovadoras en materia turística», señalan.

De hecho, en los últimos días de enero, Gijón acogió la presentación del plan estratégico de esta ciudad para la próxima década, un trabajo que fue diseñado y desarrollado por el área de consultoría de Dos Espacios a lo largo de 2025 y que lleva aparejado un acompañamiento de cinco años que ya está en marcha.

A estos dos proyectos se suman otros, en toda la geografía española, desde el Gobierno de Navarra hasta múltiples municipios y diputaciones de las comunidades autónomas de Madrid, Castilla-La Mancha o el Principado de Asturias, que ya se venían trabajando en 2025 o darán inicio en este primer trimestre de 2026.

A estos clientes del ámbito nacional se suman numerosas poblaciones de Galicia. Según Santiago Paz, «llevamos años trabajando en la estrategia de posicionamiento de diferentes destinos, así como en el apoyo a la captación y gestión de fondos para la ejecución de políticas de todos los ámbitos que redunden tanto en la mejora de la calidad de vida de las personas residentes como en la oferta de atractivos capaces de atraer visitas».