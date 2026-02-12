Emerxencias recomienda precaución en zonas próximas al caudal del Umia

La lluvia y el viento no paran de azotar a la comarca de O Salnés con un nuevo temporal, el enésimo, que lleva por nombre «Nils», cuyas fuertes rachas de viento, que se acercaron a los 80 kilómetros por hora en algunos momentos, obligaron a amarrar a la mayor parte de la flota y dificultaron la circulación por la comarca de O Salnés. Al igual que en días anteriores, la atención se centra en el cauce fluvial del Umia, totalmente desbordado y con visos de no regresar a su lugar en los próximos días. Es por ello que Emerxencias mantiene en nivel naranja y recomienda precaución en zonas próximas al río a su paso por Ribadumia, un control que se realiza también en afluentes del mismo, como el Gallo en Cuntis, donde está provocando muchos problemas de inundaciones.

Precisamente fue esa zona la que concentró ola mayor parte de los problemas, ya que el río volvió a inundar zonas como Cabanelas y Pontearnelas, obligando a realizar cortes intermitentes en varios viales por la mañana y que volverían a registrarse por la noche debido a la crecida del río. Desde Protección Civil de Ribadumia reconocían la importancia de cortar viales como el que comunica Cabanelas con Pontearnelas, donde «el agua puede alcanzar una altura de más de medio metro y arrastrar un vehículo».

Los voluntarios de esta entidad permanecían activos en ese y en otros viales de titularidad municipal, todos próximos a cauces fluviales ante el temor de que volviese a crecer el caudal de forma repentina, como ha ocurrido en las últimas semanas, a causa «de la presa de Caldas, que cuando desagua, provoca crecidas muy rápidas». Uno de los lugares que más está sufriendo estas «enchentas» del Umia es el club de piragüismo Náutico O Muíño de Ribadumia, que ya lleva varias inundaciones en estas semanas, alguna de ellas, de las más altas de los últimos años.

La vigilancia del cauce también se realiza en Vilanova de Arousa, unos kilómetros más arriba, donde existe un problema muy similar, al apropiarse el río de los viales interiores como el Camiño Francés. En Baión, por donde transcurre gran parte de ese camino, los Bombeiros de O Salnés tuvieron que acudir ayer a retirar un poste del tendido telefónico que se había precipitado sobre la línea eléctrica, causando problemas en la zona. Esa situación es algo habitual que se ha venido repitiendo durante todos estos días de temporales en prácticamente todos los municipios de la comarca de O Salnés.

Muy cerca de allí, en Ponte Baión, las aguas del río cubren campos de cultivo y viñedos, una circunstancia que está provocando importantes daños a la huerta de O Salnés. También en Meis se mantienen varios viales locales cortados debido a las constantes lluvias y a la presencia de agua procedente del cauce fluvial en la calzada.