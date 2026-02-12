El desfile de Entroido de Vilagarcía apura las últimas horas de inscripción

La cuenta atrás para el Entroido en Vilagarcía entra en su recta final. La Concellería de Cultura recordó este martes que el mañana viernes es el último día para formalizar la inscripción en el desfile-concurso de disfraces y carrozas, que se celebrará el martes de Entroido, 17 de febrero. El trámite deberá realizarse de manera presencial en las dependencias del Auditorio, y podrá completarse hasta las 13.30 horas.

El departamento que dirige Sonia Outón mantiene este año la dotación económica del certamen, con 7.300 euros a repartir entre los 22 premios previstos en las bases. Desde Cultura insisten en que para participar, es imprescindible ajustarse a las normas que rigen el concurso como el propio desarrollo del desfile. Entre los puntos más relevantes, se subraya la necesidad de respetar las medidas autorizadas y, especialmente, los criterios de seguridad exigidos para vehículos y carrozas, con el objetivo de garantizar un recorrido sin incidencias y con las máximas garantías para participantes y público.

Las bases pueden consultarse en el tablón de anuncios de la web municipal y en la sede electrónica del Concello. El concurso será evaluado por un jurado designado por la Concellería, integrado por personas vinculadas a ámbitos como la cultura, la música, la comunicación, el diseño o el periodismo, entre otros. En su valoración pesarán aspectos como la interacción con el público, la espectacularidad, la originalidad, la espontaneidad, la coordinación del grupo, la animación musical y el uso, oral y escrito, de la lengua gallega.

El fallo se hará público al término del desfile, en torno a las 20.30 horas, durante el baile de Entroido previsto en la plaza de A Peixería, punto de encuentro para cerrar una de las citas más esperadas del calendario festivo local.

Por otro lado, el Concello recuerda que el próximo lunes tendrá lugar el baile infantil de disfraces, organizado por la Concellería de Xuventude. Comienza a las 17.00 horas en A Peixería y, en esta edición, las actividades girarán en torno a la temática de las emociones. El programa incluye talleres de pintacaras, elaboración de chapas y disfraces, además de la creación de un mural colectivo. La jornada contará con animación musical a cargo de La Duendeneta, juegos y coreografías guiadas para dinamizar el evento y todos los participantes recibirán como regalo un «emotiglobo».