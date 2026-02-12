Cambados repara el muro del CEIP Castrelo ante la «desidia» de Educación

El Concello de Cambados ha reparado los 40 metros del muro de cierre del CEIP Castrelo que se encontraban caídos después de un año de espera por la Consellería de Educación, la responsable de esa reparación. Así lo reconoce el edil de Ensino, Cultura e Patrimonio, Liso González, que explica que «el Concello se ha tenido que gastar 7.000 euros en solucionar el estado del cierre, caído desde hace más de un año, porque desde la jefatura provincial de Educación hicieron caso omiso de nuestros requerimientos, algo demasiado habitual, ya que he solicitado varias entrevistas con su responsable, César Pérez Ares, y no he obtenido ningún tipo de respuesta».

González señala que se ha instalado un vallado moderno que «evita muchos problemas en el futuro y que viene a sumarse a las actuaciones que hemos realizado en ese centro en los últimos años, como la mejora del techo del pabellón, que metía agua; o la mejora de los espacios infantiles», actuaciones ambas que le corresponderían a Educación, especialmente la primera, ya que la deficiencia que provocaba humedades era el estado de los tornillos de anclaje del tejado.

El edil nacionalista también reconoce que «es una pena que el proyecto que diseñamos para los baños se pierda porque fue desechado por Educación, que apostó por otro tipo de reforma de las instalaciones que anunció a bombo y platillo pero que todavía no ha ni presentado». Gonzalez reclama a ese departamento, dirigido por Román Rodríguez, que «se haga ya esa inversión».