«Café con notas» trata «El aprendiz de brujo»

La actividad mensual «Café con notas» celebra una nueva sesión mañana viernes en la sala de juntas del Centro Comercial Arousa (tercera planta), a las 20.00 horas, con entrada libre y gratuita.

El encuentro propone acercarse a la música en un ambiente distendido para comprenderla mejor y disfrutarla más. En esta ocasión, el protagonismo será para «El aprendiz de brujo», del compositor francés Paul Dukas, un poema sinfónico de carácter descriptivo popularizado por su aparición en «Fantasía» (1940), de Walt Disney, en el célebre episodio de Mickey Mouse.

La asociación organizadora invita a la participación en una nueva cita con la cultura.