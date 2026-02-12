Cultura
«Café con notas» trata «El aprendiz de brujo»
Vilagarcía
La actividad mensual «Café con notas» celebra una nueva sesión mañana viernes en la sala de juntas del Centro Comercial Arousa (tercera planta), a las 20.00 horas, con entrada libre y gratuita.
El encuentro propone acercarse a la música en un ambiente distendido para comprenderla mejor y disfrutarla más. En esta ocasión, el protagonismo será para «El aprendiz de brujo», del compositor francés Paul Dukas, un poema sinfónico de carácter descriptivo popularizado por su aparición en «Fantasía» (1940), de Walt Disney, en el célebre episodio de Mickey Mouse.
La asociación organizadora invita a la participación en una nueva cita con la cultura.
- Hallan sin vida al vecino de Vilagarcía desaparecido desde este jueves
- Una carga de pescado congelado volcada sobre la carretera en Vilagarcía
- Tres detenidos al hundirse un barco con 12.000 litros de gasóleo a bordo en O Grove
- Muere un hombre por inhalación de monóxido de carbono en Meis
- La pleamar y la lluvia inundan el sótano del Auditorio de Vilagarcía
- A Illa aún desespera ante los daños de los temporales y lanza una alerta sanitaria
- La hamburguesa de A Illa que quiere traspasar fronteras
- Gardacostas advierte de un riesgo «extremo» para la navegación