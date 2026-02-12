Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Música

El Auditorio será escenario de una «Noite de ópera»

Diego Doval

Vilagarcía

La Sociedad Filarmónica de Vilagarcía programa el sábado 28, a las 20.30 horas en la sala principal del Auditorio, una «Noite de ópera» con la soprano Hera Hyesang Park y el pianista Rubén Fernández Aguirre.

La cantante, habitual de escenarios como la Ópera de París, el Metropolitan Opera House o Glyndebourne, presentará un recital dividido en dos partes: una primera centrada en la canción italiana y española, y una segunda titulada «Playing Love», con piezas como «María Soliña» o «Meine Lippen».

Las entradas se venderán el mismo día en el Auditorio desde las 19.30 horas a un precio de 20 euros. Los socios de Sociedad Filarmónica tendrán acceso gratuito como es habitual.

