El Auditorio será escenario de una «Noite de ópera»

La Sociedad Filarmónica de Vilagarcía programa el sábado 28, a las 20.30 horas en la sala principal del Auditorio, una «Noite de ópera» con la soprano Hera Hyesang Park y el pianista Rubén Fernández Aguirre.

La cantante, habitual de escenarios como la Ópera de París, el Metropolitan Opera House o Glyndebourne, presentará un recital dividido en dos partes: una primera centrada en la canción italiana y española, y una segunda titulada «Playing Love», con piezas como «María Soliña» o «Meine Lippen».

Las entradas se venderán el mismo día en el Auditorio desde las 19.30 horas a un precio de 20 euros. Los socios de Sociedad Filarmónica tendrán acceso gratuito como es habitual.