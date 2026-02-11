Vilanova se atreve con ritmos y calores tropicales en el Multiusos

Ritmos caribeños y calores tropicales. Así será la fiesta de disfraces que se va a celebrar en el Multiusos de Vilanova el próximo domingo, a partir de las 18.00 horas. El evento fue presentado por el propio alcalde y dos de sus concejalas, Nuria Moragade y Eliana Vidal, caracterizados para un evento que organiza el propio Concello de Vilanova con el objetivo de «sacudirnos el frío y disfrutar del Carnaval de la mejor manera posible».

Para que los disfraces no supongan un gripazo al día siguiente, el Concello se compromete a tener a más de 20 grados de temperatura las instalaciones del Multiusos de Vilanova a fin de que «todos podamos disfrutar de esta fiesta» que es la primera vez que se celebra en Vilanova. Como en todos los eventos de Carnaval que organizan los concellos, Vilanova también repartirá diferentes premios, entre ellos, al mejor disfraz tropical.

El regidor de Vilanova, Gonzalo Durán, reconocía ayer que esta idea surgió «después de sufrir tanto temporal de forma seguida, creemos que los vecinos se merecen poder disfrutar de algo diferente a este invierno que nos ha tocado vivir». Asegura que no van a faltar los cañones de aire caliente en el Multiusos para crear una atmósfera que «hará creer a todos los que se acerquen que, realmente, se encuentran en el propio Mar Caribe.