Arenales

Ravella pide un estudio morfodinámico de la playa de O Preguntoiro

El trabajo, adjudicado por 18.000 euros, sirve para garantizar el éxito de regeneraciones allí

El arenal de Vilaxoán es clave en la actividad social del lugar.

El arenal de Vilaxoán es clave en la actividad social del lugar. / Iñaki Abella

Diego Doval

Vilagarcía

El Concello de Vilagarcía ha contratado la elaboración de un estudio morfodinámico de la playa de O Preguntoiro con el objetivo de garantizar futuras regeneraciones del arenal. El trabajo, adjudicado a Aquática Ingeniería Civil SL por un importe de 18.000 euros y un plazo de ejecución de cuatro meses, permitirá analizar los fondos marinos, las corrientes, el movimiento de las olas y los arrastres de áridos, datos clave para definir actuaciones eficaces y duraderas.

El gobierno local da así «un paso más en la búsqueda de soluciones» reclamadas desde hace tiempo por los usuarios de la playa, asociaciones vecinales, mariscadoras y la cofradía de pescadores de Vilaxoán. El arenal ya fue objeto de dos regeneraciones en 2015 y 2019. En la actualidad, la pérdida de arena en la zona central ha dejado al descubierto elementos del saneamiento.

El Concello dice impulsar este análisis técnico ante la reticencia de Portos de Galicia y Costas del Estado a intervenir. Además, se han reservado 250.000 euros de fondos propios para actuaciones tanto en O Preguntoiro como el playa de O Campanario de Bamio.

