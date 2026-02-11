Ravella pide un estudio morfodinámico de la playa de O Preguntoiro

El Concello de Vilagarcía ha contratado la elaboración de un estudio morfodinámico de la playa de O Preguntoiro con el objetivo de garantizar futuras regeneraciones del arenal. El trabajo, adjudicado a Aquática Ingeniería Civil SL por un importe de 18.000 euros y un plazo de ejecución de cuatro meses, permitirá analizar los fondos marinos, las corrientes, el movimiento de las olas y los arrastres de áridos, datos clave para definir actuaciones eficaces y duraderas.

El gobierno local da así «un paso más en la búsqueda de soluciones» reclamadas desde hace tiempo por los usuarios de la playa, asociaciones vecinales, mariscadoras y la cofradía de pescadores de Vilaxoán. El arenal ya fue objeto de dos regeneraciones en 2015 y 2019. En la actualidad, la pérdida de arena en la zona central ha dejado al descubierto elementos del saneamiento.

El Concello dice impulsar este análisis técnico ante la reticencia de Portos de Galicia y Costas del Estado a intervenir. Además, se han reservado 250.000 euros de fondos propios para actuaciones tanto en O Preguntoiro como el playa de O Campanario de Bamio.