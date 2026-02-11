El pabellón del colegio Rosalía de Castro de Carril, impracticable por las goteras, exige una solución urgente

El estado del pabellón del colegio Rosalía de Castro de Carril continúa siendo motivo de queja. La acumulación de lluvias no han hecho más que sacar a la luz las carencias de una instalación que cuenta con tantas goteras que se hace impracticable desde hace semanas.

Tras las denuncias realizadas por los clubes usuarios, especialmente del Balonmán Arousa, ahora es la Anpa del centro la que exige una pronta solución dada la peligrosidad que presenta ahora mismo la superficie para la integridad física de sus usuarios, tanto en entrenamientos como en partidos oficiales.

El pabellón, de titularidad municipal, acumula hasta cerca de 20 puntos de goteo prácticamente continuo. No son pocos los entrenamientos en lo que hay que acotar diferentes zonas de la pista para evitar caídas, un hecho que afecta notablemente a la dinámica de actividad allí.

La presidenta de la Anpa del CEIP Rosalía de Castro, Carmen Barrena, explica que llevan «varios años esperando» una reparación definitiva: «El tema de las goteras lleva allí hace tiempo. Estamos pendientes todos de que vengan a arreglarlo y a poner las placas correspondientes, para que cese ese goteo que no es digno de una instalación que utilizan tantas personas cada día».

El deterioro, advierte, no se limita a una molestia puntual. «Viene de atrás y, al no arreglarse, la cosa va in crescendo», afirma. Con el paso de los meses, el goteo se ha traducido en canales de agua sobre la pista y en zonas resbaladizas que obligan a extremar las precauciones. «Supone un peligro para los niños y para entrenar», resume. «Los niños no lo ven y solo quieren jugar, exponiéndose a lesiones», añade. La preocupación alcanza tanto a las clases y actividades escolares como a los entrenamientos y a las competiciones de fin de semana.

El pabellón no solo presta servicio al alumnado del centro. Por las tardes acoge la actividad de clubes como Balonmán Arousa y Escola Fútbol Sala Salnés, además de sesiones deportivas de socios del Gato Negro. «A alguien le corresponde darnos solución, tanto al centro educativo como a los clubes», reclama Barrena.

La Anpa solicita que la intervención llegue cuanto antes para evitar el cierre de la instalación y garantizar la seguridad en un espacio que utilizan a diario niños, monitores, clubes y familias.

Carlos Coira no descarta cambiar la cubierta

En la Concejalía de Deportes la situación del pabellón de Carril no pasa desapercibida. El edil Carlos Coira reconoce que «somos consciente de la necesidad de una actuación, pero ahora mismo no podemos actuar a la espera de que la climatología lo permita».

A este respecto, Coira también recuerda que «el pasado enero se subió a la cubierta, pero fue imposible detectar las filtraciones que no se corresponden con los puntos de goteo en la pista al filtrarse al agua a través de un aislante que refuerza la estructura».

Con todo ello, el Concello no descarta el cambio de la cubierta para acabar con las goteras, una posibilidad que requiere de financiación: «estamos valorando esta opción».