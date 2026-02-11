Un objetivo común: captar clientes como sea

Hoteles, restaurantes, administraciones públicas, plazas de abastos y asociaciones de comerciantes tratan de animar a los clientes-consumidores e incentivar las compras para salir cuanto antes del bache que las incesantes lluvias han causado en la economía de muchos negocios.

Con la actividad comercial y hostelera bajo mínimos, precisamente debido a ese tren de borrascas que parece no tener fin, unos y otros pretenden aprovechar las fiestas de carnaval y el Día de los Enamorados para, al menos, empezar a recobrar aliento.

Vilagarcía

De ahí las diferentes iniciativas puestas en marcha, tales como «Quérete Moito», la campaña de San Valentín propuesta por la asociación de Comercio, Hostelería y Turismo Zona Aberta en colaboración con el Concello de Vilagarcía con el propósito de dinamizar el comercio y la hostelería.

En este caso, hay que recordar, el sábado, de 12.00 a 14.30 horas, habrá «Photocall del Amor» en Praza de Galicia, entregándose un ticket de compra y una foto impresa, al tiempo que las compras que se realizan en los establecimientos asociados permiten entrar en el sorteo de una cena para dos a celebrar el día 17 de febrero.

El cartel de Zona Aberta. / FdV

En relación con esto, la patronal vilagarciana sostiene que «este 14 de febrero es el día de regalar cariño, comprar cerca y apostar por los negocios de siempre».

Sin salir de Vilagarcía, Zona Aberta sigue promocionando en sus redes sociales a la hostelería local, recordando que los negocios adheridos esperan a sus clientes «para hacer más llevadera la lluvia».

Cambados y Vilanova

También los comerciantes de Cambados se suben al carro de las campañas de fidelización por San Valentín, en su caso con el sorteo de una cena para dos personas valorada en 100 euros en uno de los establecimientos hosteleros asociados.

Lo que hacen los comerciantes asociados a Vilanova Centro es premiar las compras en sus comercios todos los meses, mediante el sorteo de 15o euros en vales de compra, y recordar que «cada compra en los comercios vilanoveses es una apuesta por la cercanía, por la atención de siempre y por la economía local».

Este mes inciden en ello, también sabedores de que el mal tiempo reinante está causando enormes dificultades al sector, y desde el convencimiento de que febrero «es un mes para pasear por la vila, apoyar al comercio local y seguir haciendo barrio entre todos».

El cartel de Cambados Zona Centro. / FdV

Sanxenxo

Entretendas Centro Comercial Urbano propone, desde Sanxenxo, celebrar San Valentín participando en un concurso en el que ganar «experiencias únicas para disfrutar en pareja».

La idea es que quien realice compras en cualquiera de los comercios asociados suba una foto a Facebook o Instagram con «una historia original en la que aparezca el producto adquirido y que etiquete al comercio y a Entretendas.

A Illa y O Grove

A mayores, la asociación de empresarios y comerciantes de A Illa va a sortear cenas entre los clientes de sus establecimientos.

En el caso de O Grove, la patronal trata de «incentivar que todo lo necesario para el Entroido se compre en los comercios de la villa» y que se haga lo propio con los regalos del Día de los Enamorados, «pues además de ayudar a los vecinos comerciantes, los clientes pueden obtener premios y descuentos».

Aclara Empresarios Grovenses de Bens e Servicios (Emgrobes) que «esta campaña pretende premiar a los clientes fieles que compran en el comercio adherido al Club de Tendas de nuestra asociación, de forma que sumen puntos con cada compra que realicen utilizando nuestra tarjeta».

El cartel de Emgrobes. / FdV

Restaurantes y Casino

Entre las propuestas desplegadas por los restaurantes pueden citarse las jornadas de la carne de caza de O Grove o el «plan perfecto» que propone Churrasco de Rubiáns, en Vilagarcía, donde además de convertir febrero en el «Mes del lacón» ofrecen la posibilidad de aprovechar su «Churrascar» para desafiar a la lluvia recogiendo los pedidos de forma rápida, y con algún regalo que otro.

En el restaurante del Casino de La Toja, por su parte, proponen para San Valentín «una cena con calma, de esas que empiezan con una primera copa y terminan con un postre compartido».

En este caso los días 13, 14 y 15, incluyendo en la cena un cóctel temático y un menú «que se mueve entre el mar y la tierra con un hilo conductor claro: sabores reconocibles, texturas agradables y un punto romántico sin excesos».

Así, la sala de juegos de la isla de A Toxa propone «desde un carpaccio de pulpo y brotes jóvenes que abre el apetito sin saturar hasta un tataki de ternera con ponzu, donde el contraste entre la carne y el toque cítrico y umami de la salsa marca el ritmo de la cena», para cerrarla con «un guiño dulce con los ‘bicos’ de fresa, chocolate y mascarpone», todo ello a un precio de 32 euros que incluye una bebida.

Asimismo, la barra de coctelería –abre todos los días de 19.00 a 4.00 horas– de Casino La Toja, servirá por 6 euros su cóctel especial de San Valentín: Beefeater Black, limón y sirope de frambuesa.

Todo esto son solo algunas de las propuestas para los próximos días en la comarca de O Salnés y los municipios del Ullán. Iniciativas que suelen repetirse cada año, pero que en este lluvioso invierno se antojan mucho más recomendables que nunca para tratar de recuperar cierta normalidad entre tanta agua.