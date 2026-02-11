El mal tiempo lleva a Cambados a variar las fechas de programación

Los temporales que vienen azotando la comarca de O Salnés desde hace un mes parece que van a mantener su presencia el próximo fin de semana, cuando dan inicio la mayor parte de los eventos de Carnaval, entre ello, los de Cambados. Esta circunstancia ha llevado al Concello a variar algunas fechas, especialmente, las de los eventos que se celebran al aire libre. Así, el Carnaval dará inicio el sábado con el Festival Infantil en el Salón Peña y el lunes con los bailes y concursos de disfraces, también en el salón Peña. El martes, la actividad se trasladará a A Xuventude con el Concurso de Comparsas y al Salón Peña con el Baile de Entroido. El Desfile de Carrozas, que estaba previsto para este fin de semana, se trasladará al día 21, manteniéndose el horario y el recorrido por las calles del municipio. Concluirá con el concierto de Take it Easy en la plaza Francisco Asorey. El día 22, será el Enterro da Sardiña, que partirá desde el Concello a la playa de San Tomé para quemar todas las impurezas.

Otro de los eventos que se cambia de manera sustancial es el concurso «A Túa Cara Sóame», que se celebrará a partir de las 22.00 horas en la plaza Alfredo Brañas.