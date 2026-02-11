A Illa decide sobre paralizar las multas en la zona residencial

El salón de plenos del Concello de A Illa acogerá mañana, a partir de las 13.00 horas, una sesión plenaria extraordinaria en la que se planteará la paralización de las multas en la zona residencial por los errores que se han detectado, así como la creación de una oficina de asesoramiento para los vecinos afectados. La sesión ha sido solicitada por el Partido Popular de A Illa, al considerar que esta medida está provocando una «desfeita» para muchos vecinos, que estarían siendo sancionados «de forma irregular».

Desde la formación conservadora siempre se han mostrado contrarios a las medidas implementadas con la instauración de la zona residencial, pero en estos momentos, aseguran que «son muchos los vecinos que están recibiendo multas de forma irregular y erróneo por circular por las zonas restringidas a los residentes». Dichos problemas «fueron admitidos por el propio regidor en el pleno del pasado mes de enero, al reconocer que se estaban interponiendo sanciones por bailar una letra o un número de la matrícula». Este hecho significaría que «los lectores no están cumpliendo su función, viéndose obligados los vecinos a resignarse y pagar la multa interpuesta indebidamente para evitarse la tramitación del papeleo y los gastos de una gestoría».

Desde la formación conservadora consideran que el pleno extrordinario ha sido solicitado porque «no podemos quedar impasibles ante lo que está sucediendo y tenemos que defender los derechos de los vecinos ante el perjuicio que están sufriendo, a lo que se suma la cerrazón del gobierno municipal bipartito».

Los conservadores también demandan que se habilite una oficina de asesoramiento con una atención gratuita para que los afectados puedan reclamar sin coste alguno la retirada de las sanciones en las que se habrían incurrido en un error. Por último, los conservadores reclaman al bipartito que, dada su intención de mantener este sistema de tráfico basado en restricciones de paso, «por lo menos proceda a la paralización del mismo y de las multas hasta que no se consiga que las infraestructuras de control funcionen de forma adecuada y no se sancione de manera errónea».