El Grupo Castrosua fabricó 268 autobuses en 2025 y prevé una cartera de pedidos de 51 millones para 2026

El Grupo Castrosua encara 2026 «con optimismo» tras cerrar un 2025 algo mejor de lo esperado, aunque condicionado por el retraso en licitaciones y la ralentización administrativa en los concursos públicos. Con base operativa en Bamio, en Vilagarcía, la compañía sitúa su facturación del pasado ejercicio en torno a los 56 millones de euros, por debajo de los 72 millones de 2024, en un contexto de caída de matriculaciones en los segmentos urbano e interurbano. Para preservar la viabilidad industrial y el empleo, el grupo reconoce que se vio obligado a aplicar medidas temporales como ERTE, con la expectativa de recuperar una actividad normalizada a lo largo de este año.

Pese a trabajar por debajo de su capacidad productiva, Castrosua destaca el «buen desempeño operativo» alcanzado en 2025, con 268 unidades fabricadas y una plantilla de 455 profesionales. En paralelo, el grupo ha continuado ejecutando su hoja de ruta, basada en «sostener el empleo, diversificar mercados, reforzar alianzas tecnológicas e impulsar nuevas fórmulas de internacionalización, apoyadas —señala— en una reestructuración financiera que aporte estabilidad».

En el plano industrial, 2025 dejó hitos relevantes como el lanzamiento del nuevo autocar Hero, presentado en Busworld, en Bruselas, y exhibido también en Expobus Iberia, en Silleda, junto a los modelos eléctricos Nelec y Neno. La firma subraya que el Hero, distinguido como «Autobús Ecológico del Año 2026 en España», completa una gama ya 100% electrificada para urbano, cercanías y larga distancia, y abre una vía de crecimiento en el transporte discrecional.

De cara a 2026, la empresa afirma contar ya con una cartera de pedidos superior a 51 millones de euros, con parte de las ventas encaminadas a 2027, lo que garantiza carga de trabajo y continuidad. En esta etapa, prevé potenciar alianzas con Volvo, Scania, BYD y Yutong, además de seguir mejorando eficiencia, formación y flexibilidad para consolidar su posición en la movilidad sostenible.