El gobierno local afea a Fajardo su falta de exigencias al PP y a la Xunta

El gobierno de Vilagarcía lamenta que al portavoz de Esquerda Unida, Juan Fajardo, «le cueste tanto exigir responsabilidades» al Partido Popular por el deterioro de la calle Valle-Inclán, derivado de las obras de saneamiento promovidas por la Xunta. Desde el ejecutivo critican que, en lugar de dirigir sus reproches a la administración autonómica, responsable de la actuación, Fajardo opte por atacar al gobierno local.

La portavoz municipal, Tania García, recuerda que es la Xunta la que debe reponer las pavimentaciones una vez finalicen los trabajos y subraya que el Concello lleva reclamando desde el inicio mayor celeridad a Augas de Galicia, así como el arreglo integral de las avenidas Valle Inclán y Rodrigo de Mendoza. Una demanda que, según explicó el alcalde Alberto Varela hace dos semanas, encuentra reticencias en la Consellería, motivo por el que el Ayuntamiento se ofreció a colaborar para garantizar que las vías queden en perfecto estado.

El ejecutivo contrapone esta actitud con el silencio de EU y del PP local ante el mal estado de otras calles, como la avenida Laureano Gómez Paratcha, de titularidad portuaria.