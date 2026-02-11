Fiscalía pide 15 años de cárcel para el isleño que mató a su cuñado en Vilaxoán

Quince años de prisión y un montante global próximo al medio millón de euros en indemnizaciones a los familiares directos de la víctima, eso es lo que pide la Fiscalía en el escrito de calificaciones contra José Fernández Otero «Monaco», el isleño que acuchilló a su cuñado Luis Mariano Cañón, al que le causó la muerte, el pasado 26 de abril de 2024 en Vilaxoán. La Fiscalía lo considera el autor de un delito de homicidio con el agravante de abuso de superioridad que, además de la pena de prisión por un período de 15 años, conllevaría la de prohibición de aproximarse o comunicarse con cualquiera de los familiares de la víctima, manteniendo una distancia no inferior a los 500 metros por un plazo de 25 años.

Además, la Fiscalía también entiende que el acusado debe indemnizar a la familia directa de la víctima, entre ellos, su propia hermana y sus dos sobrinos, menores de 14 años en la fecha en que ocurrieron los hechos. A los tres, entiende Fiscalía que debe abonarles 121.069 euros a cada uno de ellos, mientras a la madre de la víctima estima que deben abonársele 64.245 euros y a los tres hermanos mayores de edad 20.179 a cada uno. En total, cerca de medio millón de euros solo en indemnizaciones.

El escrito de la Fiscalía considera probado que Monaco, sobre las 19.00 horas del 26 de abril de 2024, se encontraba en la planta primera de una vivienda situada en la calle Saralegui de Vilaxoán. Ambos habrían accedido a esa casa al conocer a sus moradores, dos hermanos oriundos de A Illa. Fue en ese punto donde se inició una fuerte discusión con su cuñado, Luis Mariano Cañón, al que habría recriminado el trato que dispensaba a su hermana.

En el curso de la discusión, los dos hombres se habrían agredido mutuamente, pero Monaco «con deliberado propósito de provocar la muerte a Cañón, encontrándose frente al mismo y valiéndose de un cuchillo de cocina con una hoja de 32 centímetros de largo, le asestó una puñalada en el costado derecho». La víctima acabaría falleciendo unos minutos después en plena calle, como consecuencia directa de la única herida punzante ocasionada por la puñalada que, presuntamente, le habría asestado Monaco. Según la autopsia que se le practicó al cadáver Cañón sufrió un shock hemorrágico por la pérdida masiva de sangre en el pulmón derecho, directamente afectado, y broncoaspiración por hipoxia encefálica severa.

El supuesto autor del acuchillamiento huyó del lugar del suceso, activando una búsqueda por parte de la Policía Nacional de Vilagarcía. Acabarían dando con él casi cuatro horas después, refugiado en la vivienda de un amigo en la Travesía de O Naval de A Illa, lugar en el que se acabó entregando a los agentes que le estaban buscando, determinando el juez del Tribunal de Instancia, Sala 3, de Vilagarcía, su ingreso en la prisión de A Lama. Lo ocurrido también permitió a la Policía Nacional destapar una red de tráfico de drogas a pequeña escala, al ser un punto de cultivo de marihuana y movilizó a los vecinos contra el trapicheo de drogas en la zona.

Tanto el presunto autor como la víctima eran viejos conocidos de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado por sus presuntos vínculos con el tráfico de drogas. Es más, el presunto autor del homicidio de su cuñado ya había sido detenido con anterioridad hasta en 70 ocasiones, entrando y saliendo de la cárcel por todo tipo de delitos. Su primera estancia en dependencias carcelarias fue en las islas Canarias, donde ingresó por varios hurtos y de donde salió con su pena extendida por agredir de forma muy violenta a otro preso. Entre esos delitos está el de golpear a un funcionario en la prisión de A Lama.

En A Illa está considerado como una persona muy violenta, llegando a agredir a varios vecinos. Con su cuñado mantenía una relación de amistad-odio constante. Sí es cierto que Fernández no llevaba nada bien los supuestos malos tratos a su hermana, algo que le alteraba y que le llevó a afirmar, en más de una ocasión, que no iba a consentirlo.

El hecho más famoso que se le conoce se remonta a la noche del 6 de febrero de 2018, cuando él y su pareja de entonces intentaron asaltar un establecimiento hostelero en A Illa. Ambos fueron sorprendidos por la propietaria y los clientes que todavía permanecían en el local. Lejos de amilanarse, Fernández sacó una navaja y amenazó a todos los que allí se encontraban, siendo inmovilizado y maniatado por varias personas. Su compañera trató de huir a la carrera, pero se acabó despeñando por el paseo marítimo, fracturándose la clavícula.