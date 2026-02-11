El ejemplo de voluntariado que crece en Baión

Medio centenar de personas mayores, 18 de ellas con algún tipo de discapacidad. Ese es el volumen de personas que, cada día, participan en una iniciativa que puso en marcha la Asociación Cultural O Castro de Baión, en Vilanova de Arousa, para dar apoyo y un lugar en el que entretenerse con actividades a las personas mayores. Desde su puesta en marcha, en el seno del grupo de voluntariado de la asociación, este programa de envejecimiento activo que plantea O Castro no ha dejado de crecer, e incluso, tiene lista de espera de personas de prácticamente toda la comarca.

José Sabarís, presidente de la entidad, habla orgulloso del trabajo que han venido desempeñando los voluntarios durante todo este año y, sobre todo, de un proyecto que ha crecido de forma importante, garantizando a sus usuarios servicios que van desde contar con una educadora social y un fisioterapeuta hasta un transporte que permite los traslados desde las casas de las personas mayores hasta el centro social de O Castro o la casa da cultura. Incluso no se descarta que en el futuro, puedan contar con otros servicios como el de psicología o nutricionismo. Cuenta con un comité asesor que se reúne de forma periódica para ir perfilando las diferentes actividades que pueden desarrollarse para el fomento de un envejecimiento activo.

Sin embargo, lo más importante es la implicación del voluntariado, lo que lo convierte en una iniciativa única en Galicia que ha recibido las loas de diferentes administraciones por el trabajo que están realizando desde la unidad de voluntariado. Este grupo se creó en el año 2012 y está formado por unas 40 personas que «no realizan un acto solidario, porque el voluntariado es otra cosa, es un programa específico y permanente dentro de una entidad como es O Castro, por lo que hay que agradecerles su implicación, porque están todos los días del año con los mayores», explica Sabarís. Destaca que «todos ellos empatizan de una forma impresionante con los mayores, conseguir de la noche a la mañana un grupo de voluntariado tan homogéneo en la respuesta que hay que darle a los mayores no es fácil, pero lo hemos conseguido».

Noticias relacionadas

Además de este programa de envejecimiento activo, O Castro ha comenzado esta misma semana con otra iniciativa, la de visitar a la gente que está en soledad en el Hospital do Salnés. Esta actividad está conveniada con el Sergas y es una forma de acompañar a esas personas que se encuentran interesadas, dándole ánimos y, sobre todo, conversación. «Los pacientes y sus familiares disfrutaron mucho con la visita que celebramos esta semana», explica Sabarís, antes de recordar que no será la única, ya que el convenio incluye otras actuaciones destinadas a la dinamización cultural de las dependencias sanitarias, siempre dentro del contexto que es un hospital. El sábado está previsto una actuación de la Coral y de la rondalla en el salón de actos y también acudirá el grupo de música clásica de la asociación en el futuro.