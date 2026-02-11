El Concello de Vilagarcía oferta 60 plazas para el taller «Actívate»
Vilagarcía
Las personas mayores de 60 años interesadas en los talleres gratuitos de estimulación cognitiva «Actívate» tienen de plazo hasta mañana viernes para inscribirse, según apunta el Concello de Vilagarcía. El aviso llega tras detectarse un error en las hojas de inscripción, donde figuraba como fecha límite el jueves 12.
El programa ofrece 60 plazas, repartidas en tres grupos de 20, y el registro debe realizarse de forma presencial en las dependencias de la Concellería de Persoas Maiores, en la casa consistorial, frente a la portería.
Los talleres se impartirán en el Auditorio en dos turnos: de febrero a junio y de septiembre a diciembre.
- Hallan sin vida al vecino de Vilagarcía desaparecido desde este jueves
- Una carga de pescado congelado volcada sobre la carretera en Vilagarcía
- Tres detenidos al hundirse un barco con 12.000 litros de gasóleo a bordo en O Grove
- Muere un hombre por inhalación de monóxido de carbono en Meis
- La pleamar y la lluvia inundan el sótano del Auditorio de Vilagarcía
- A Illa aún desespera ante los daños de los temporales y lanza una alerta sanitaria
- La hamburguesa de A Illa que quiere traspasar fronteras
- Gardacostas advierte de un riesgo «extremo» para la navegación