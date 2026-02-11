El Concello de Vilagarcía oferta 60 plazas para el taller «Actívate»

Las personas mayores de 60 años interesadas en los talleres gratuitos de estimulación cognitiva «Actívate» tienen de plazo hasta mañana viernes para inscribirse, según apunta el Concello de Vilagarcía. El aviso llega tras detectarse un error en las hojas de inscripción, donde figuraba como fecha límite el jueves 12.

El programa ofrece 60 plazas, repartidas en tres grupos de 20, y el registro debe realizarse de forma presencial en las dependencias de la Concellería de Persoas Maiores, en la casa consistorial, frente a la portería.

Los talleres se impartirán en el Auditorio en dos turnos: de febrero a junio y de septiembre a diciembre.