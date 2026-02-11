Sociedad
La comisión de fiestas de San Pedro organiza la I Festa do Cocido
La comisión de fiestas de San Pedro de As Carolinas celebrará el próximo 1 de marzo la imeraprimera edición de la Festa do Cocido, una nueva cita gastronómica que nace con vocación de continuidad y con la intención de poner en valor una de las tradiciones culinarias más representativas de Galicia.
El encuentro tendrá lugar en el barrio de San Roque, donde vecinos y visitantes podrán compartir una jornada de ambiente festivo, familiar y tradicional, con el cocido como gran protagonista del menú.
El servicio de catering correrá a cargo de Porta, que se encargará de la elaboración del cocido «con productos de calidad». Desde la organización subrayan que esta iniciativa busca convertirse en un punto de reunión para todos los públicos, combinando gastronomía, convivencia y tradición.
La venta de tickets ya está habilitada en la cafetería Zas, en la tienda DTF Galicia y también a través de los miembros de la comisión. Para ello ponen a disposición los siguientes teléfonos: 623 062 044 - 649 625 774 - 630 574 767.
La comisión agradece el apoyo tanto del Concello de Vilagarcía como de Diputación.
