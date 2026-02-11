Catoira, pendiente de la cesión de un terreno para el vial de Dimo

El Concello de Catoira está pendiente de una sola cesión de terrenos para que la Diputación pueda construir el proyecto de mejora de aceras en la carretera entre Dimo y Coaxe. Así lo confirmó ayer el alcalde, Xoán Castaño, que recalca que el gobierno local están en contacto continuo con los vecinos para dar salida a una actuación considerada prioritaria. Este proyecto viene desde 2017, pero no fue hasta 2019, cuando se iniciaron los primeros contactos con los vecinos, algo que se retomó en 2023, tras el regreso a la Alcaldía del BNG.

Castaño destaca que la reforma de este vial es «una necesidad urgente, ya que es necesario que tenga espacios por los que los vecinos puedan caminar con seguridad».

Por otra parte, Castaño criticó la posición de Alberto García, portavoz del PSOE, con respecto al proyecto de conexión peatonal desde el centro hasta Pedras Miúdas y el mirador de Abalo. Recalca Castaño que la solicitud de paralizar esta actuación supone una nueva demostración de que el PSOE local «se opone al progreso de este concello, obstaculizando y paralizando con escritos muchas actuaciones necesarias y estratégicas».

Insiste en que la recuperación del Camiño Real «es un proyecto estratégico, cumplió todos los requisitos de singularidad y calidad para conseguir subvenciones, tanto en Europa como en la Diputación», destaca Castaño, quien explica que la tramitación anticipada que ahora critica García «es totalmente correcta para la Secretaría municipal y permitirá resolver los diferentes trámites.