El abadejo será protagonista en el ciclo «O calendario da ría na túa mesa»

Ameixeiras dirigirá esta nueva clase de cocina.

Ameixeiras dirigirá esta nueva clase de cocina. / INAKI ABELLA DIEGUEZ

Diego Doval

Vilagarcía

El abadejo será el producto protagonista del próximo taller del ciclo «O calendario da ría na túa mesa» y que se celebrará mañana jueves en la plaza de abastos de Vilagarcía. El cocinero Xoanqui Ameixeiras preparará recetas sencillas para aprender a cocinar este pescado blanco fresco y disponible casi todo el año en el mercado. La demostración incluirá trucos de compra y corte en vivo.

La sesión arrancará a las 11.30 horas y se desarrollará en el espacio gastronómico de la primera planta. La asistencia es libre y gratuita. Aunque no es necesario inscribirse, el Concello de Vilagarcía aconseja confirmar asistencia a través de su plataforma de reservas www.ticket.vilagarcia.gal.

El programa, promovido por la Concejalía de Turismo con una subvención del Galp, busca poner en valor la cultura y los recursos marítimos de la ría mediante la gastronomía vinculada a ellos.

El éxito de convocatorias anteriores deja de manifiesto el interés en la formación gastronómica en Vilagarcía. La didáctica empleada por Xoanqui Castiñeiras a la hora de impartir conocimientos también es clave en el buen desarrollo.

