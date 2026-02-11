Gastronomía
El abadejo será protagonista en el ciclo «O calendario da ría na túa mesa»
El abadejo será el producto protagonista del próximo taller del ciclo «O calendario da ría na túa mesa» y que se celebrará mañana jueves en la plaza de abastos de Vilagarcía. El cocinero Xoanqui Ameixeiras preparará recetas sencillas para aprender a cocinar este pescado blanco fresco y disponible casi todo el año en el mercado. La demostración incluirá trucos de compra y corte en vivo.
La sesión arrancará a las 11.30 horas y se desarrollará en el espacio gastronómico de la primera planta. La asistencia es libre y gratuita. Aunque no es necesario inscribirse, el Concello de Vilagarcía aconseja confirmar asistencia a través de su plataforma de reservas www.ticket.vilagarcia.gal.
El programa, promovido por la Concejalía de Turismo con una subvención del Galp, busca poner en valor la cultura y los recursos marítimos de la ría mediante la gastronomía vinculada a ellos.
El éxito de convocatorias anteriores deja de manifiesto el interés en la formación gastronómica en Vilagarcía. La didáctica empleada por Xoanqui Castiñeiras a la hora de impartir conocimientos también es clave en el buen desarrollo.
- Hallan sin vida al vecino de Vilagarcía desaparecido desde este jueves
- Muere un hombre por inhalación de monóxido de carbono en Meis
- La pleamar y la lluvia inundan el sótano del Auditorio de Vilagarcía
- A Illa aún desespera ante los daños de los temporales y lanza una alerta sanitaria
- La hamburguesa de A Illa que quiere traspasar fronteras
- Una carga de pescado congelado volcada sobre la carretera en Vilagarcía
- Gardacostas advierte de un riesgo «extremo» para la navegación
- Una lluvia de cascotes sin fin en Cambados: «Hay 20 trozos en mi patio»