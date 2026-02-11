Entre 7,4 y 8 millones, la propuesta de las empresas para el Cuartel

Entre 7,4 y algo más de 8 millones de euros. Esas son las cifras que han puesto encima de la mesa las quince empresas que se han presentado a la construcción del Cuartel de la Guardia Civil de Cambados. Las propuestas de mejora son muy similares y varían en poco más de medio millón de euros, algo que se dio a conocer tras la apertura de los sobres y que ahora permitirá a los técnicos elegir cual es la mejor propuesta para sacar adelante el proyecto.

El plazo de construcción del Cuartel será de 18 meses, acabando con una espera de años que obligó a trasladar el servicio a la zona de A Mercede.

Según el proyecto reformado, las solución constructiva contemplada es una cimentación superficial y la estructura se compondrá de una planta de semi sótano de 48,3 x 44,5 metros a ejes de pilares, que ocupará prácticamente la totalidad de la finca bajo rasante, salvo un retranqueo de cinco metros desde el muro del pazo de Fefiñáns, de la horta de O Pombal, una cuestión exigida por Patrimonio de la Xunta. Sobre esta se levantarán los dos edificios previstos para dependencias oficiales y viviendas. Además, entre ambos «a nivel de planta baja sobre elevada se proyecta una zona de plaza transitable y zona de rodadura para acceso a los garajes» de los residentes, que antes no iban a aquí. De hecho, en este bloque, que será el más alto, con cuatro pisos para un total de 16 viviendas, se ha suprimido el bajo cubierta destinado a los trasteros y ahora se harán en ese sótano compartido.

En lo que respecta al edificio de trabajo, este espacio se destinará a estacionamiento, zona de calabozos y detención, almacenes... Mientras que los servicios con atención directa a la ciudadanía con sus oficinas y sala de espera se ubicarán en la planta baja. El resto de dependencias para los agentes con despachos y otros espacios, seguirán en la primera planta y la segunda contará con vestuarios, salas de reunión y descanso y más espacios de trabajo, pues habrá una variedad de equipos y unidades del Instituto Armado trabajando en este acuartelamiento. La previsión es que pueda albergar a unos 130 agentes.