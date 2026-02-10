La Xunta revisará el proyecto de la estación intermodal de Vilagarcía

La Xunta de Galicia desbloqueará el proyecto de la futura estación intermodal de Vilagarcía de Arousa, que llevaba parado un lustro. Eso sí, antes lo revisará. Así se lo transmitió ayer la directora xeral de Mobilidade, Judit Fontela, al alcalde, Alberto Varela, en una reunión mantenida en Santiago.

Según lo acordado, la Xunta actualizará el proyecto de construcción ya planificado, que incluirá la reurbanización del entorno. Asimismo, se estudiará el cierre de la estación actual y sus posibles usos futuros. La estación intermodal servirá para conectar las terminales del tren y de autobuses para de este modo ofrecer un mejor servicio a los viajeros y fomentar el uso de ambos medios de transporte.

En un comunicado remitido desde el Ayuntamiento tras la reunión, el grupo de gobierno manifestó que «celebramos el cambio de actitud de la Xunta, tras cinco años de espera», al tiempo que calificaron la reunión de «cordial». El Ayuntamiento había solicitado este encuentro hace más de un año, el 22 de noviembre de 2024.

«Alberto Varela agradece el espíritu de colaboración mostrado hoy (por ayer) y confía en que, como afirmó la directora xeral, se tengan en cuenta las mejoras propuestas para la urbanización de la zona afectada y la reutilización de las instalaciones de la antigua estación de autobuses, que ahora quedarán sin el uso para el que fueron concebidas inicialmente».

Desde la Xunta explican que el proyecto de la estación intermodal de Vilagarcía se enmarca en un plan para revisar y adaptar las estaciones de autobuses en funcionamiento en Galicia, con especial atención al fomento de la intermodalidad. «El objetivo es fomentar el uso del transporte público ampliando las alternativas de viaje», prosiguen desde la administración autonómica.

Aumento de viajeros

Vilagarcía de Arousa está conectada con el resto de municipios de O Salnés mediante 22 líneas de transporte interurbano de las 67 que prestan servicio en el municipio. El año pasado, más de 675.000 usuarios utilizaron el transporte público autonómico en Vilagarcía de Arousa, un 15 por ciento más que en 2024. Este municipio cuenta con 1.557 beneficiarios de la tarjeta Xente Nova y 1.086 de la tarifa +65, medidas que permiten a los menores de 21 años y mayores de 65 disfrutar de hasta 60 viajes gratuitos al mes. Precisamente, desde Ravella recuerdan que aunque la estación intermodal se construya en Vilagarcía, dará servicio a toda la comarca de O Salnés.