La Xunta invertirá casi 1,5 millones de euros en cursos AFD para desempleados en O Salnés

Cerca de 1,5 millones de euros invertirá la Xunta de Galicia en los cursos AFD para desempleados que se imparten en la comarca de O Salnés. El delegado territorial en Pontevedra, Agustín Reguera, visitó las instalaciones de Captioma Salnés, en Vilagarcía, entidad que desarrolla dos acciones formativas con una aportación de unos 160.000 euros.

Reguera conoció el trabajo del equipo y del alumnado y puso en valor «la formación para mejorar la empleabilidad»; destacando la trayectoria del centro y «una ratio de inserción laboral prometedora», tal y como afirmó. Los cursos se orientan a gestión administrativa y creación de páginas web, perfiles con alta demanda.

En Vilagarcía se ejecutan 13 acciones por seis entidades (más de 810.000 euros) y en el conjunto de la comarca, 23 (casi 1,5 millones). El plazo para solicitar la convocatoria 2026-2027, dotada con 40 millones, permanece abierto hasta el 30 de noviembre o hasta agotarse el crédito. La orden exige que cada curso responda a una demanda real, con un compromiso previo de al menos el 30 % del alumnado. «La política de empleo es la mejor política social», subrayó Agustín Reguera animando a aprovechar estas oportunidades.