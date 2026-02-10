Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Fin huelga ferroviariaNueva vivienda en VigoLlueve sobre mojadoAyuda material escolarCambios oposiciones GaliciaBad Bunny Zara
instagramlinkedin

Infraestructuras

La Xunta concede 12.000 euros a la comunidad de Regantes A de Blanco para mejorar sus instalaciones

Un momento de la visita institucional a Meaño.

Un momento de la visita institucional a Meaño. / Iñaki Abella

Diego Doval

Meaño

El delegado territorial de la Xunta en Pontevedra, Agustín Reguera, visitó ayer la comunidad de Regantes A de Blanco, en Meaño, beneficiaria de una ayuda de 12.000 euros para mejorar sus infraestructuras. La subvención permitió ampliar el stand del depósito, reducir la basura que dañaba los filtros y habilitar un nuevo lateral. También se renovaron los filtros e instalaron contadores individuales. Las ayudas llegaron a 160 entidades de la provincia, con 1,7 millones. Reguera felicitó a los voluntarios por su labor desinteresada.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents