Infraestructuras
La Xunta concede 12.000 euros a la comunidad de Regantes A de Blanco para mejorar sus instalaciones
Meaño
El delegado territorial de la Xunta en Pontevedra, Agustín Reguera, visitó ayer la comunidad de Regantes A de Blanco, en Meaño, beneficiaria de una ayuda de 12.000 euros para mejorar sus infraestructuras. La subvención permitió ampliar el stand del depósito, reducir la basura que dañaba los filtros y habilitar un nuevo lateral. También se renovaron los filtros e instalaron contadores individuales. Las ayudas llegaron a 160 entidades de la provincia, con 1,7 millones. Reguera felicitó a los voluntarios por su labor desinteresada.
