Vilagarcía destina 60.000 euros a arreglos extraordinarios por los temporales

El Ayuntamiento de Vilagarcía aprobó en su junta de gobierno celebrada ayer un plan extraordinario de trabajos para paliar los efectos de los recientes temporales. En concreto, la administración local pretende reparar a la menor brevedad posible los daños que se han detectado (o que vayan apareciendo en las próximas semanas) en los asfaltados de calles y pistas municipales, tanto en zonas urbanas como rurales.

De este modo, la junta de gobierno adjudicó un paquete de obra a las empresas Covsa y Marconsa, por un montante de 36.200 euros, que se suman a los otros 18.000 que se destinarán al alquiler de vehículos y maquinaria para agilizar la reparación de los servicios básicos en momentos en que confluyen varias incidencias, como ha sido este caso.

El Ayuntamiento explicó ayer que estos contratos complementan las intervenciones programadas con antelación en los respectivos planes de asfaltado y saneamiento que se ejecutan cada año.

En el centro y el rural

Las carreteras en las que se prevé actuar son aquellas que presentaban cierto grado de deterioro, agravado por las lluvias. Esto, además de suponer un riesgo para la circulación, también influye negativamente en la fluidez del tráfico. En el casco urbano, se trabajará en varias calles del centro de Vilagarcía, Carril y Vilaxoán. En el ámbito rural se actuará en las carreteras de Faxilde, Galáns, Bamio, Renza y Aralde.

Baches frente al parque de O Centenario. | IÑAKI ABELLA

En todos los casos, se trata de actuaciones menores, no de intervenciones integrales como las incluidas en el plan de asfaltados. En concreto, la correspondiente al año 2025, que incluía la reposición del firme en diez vías, está pendiente de que termine el periodo de lluvias, dado que para quede bien fijado el aglomerado debe hacerse con tiempo seco.

Desde Ravella explican que las únicas las únicas obras pendientes son la pintura de la señalización horizontal en varias de ellas y la pavimentación de la calle Marxiada. «Estas obras no pueden llevarse a cabo con las condiciones meteorológicas actuales», apuntan desde el Concello. A pesar de ello, ya se han instalado las tuberías para la recogida de aguas pluviales en esta vía, lo que evitará la incómoda acumulación de agua en la zona de tránsito.

Por otra parte, Galsur Proyectos y Obras es la empresa adjudicataria del servicio de alquiler por horas de vehículos y maquinaria para reforzar la flota móvil municipal en situaciones de alta demanda. El contrato tendrá vigencia hasta finales de año y permitirá disponer de los equipos necesarios para atender varias incidencias simultáneamente, acortando así la duración de las posibles averías.

En el caso de Vilagarcía, los temporales también han causado numerosos daños en las cubiertas de edificios de viviendas, con la caída a la vía pública de pedazos de tejas o cornisas. Esto ha causado una gran proliferación de zonas valladas, incluso con calles cerradas. En este caso, quienes deben acometer los arreglos son los propietarios particulares, y el Concello les ha pedido agilidad.