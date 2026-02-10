Un tutorial para ser un «Liborio» en el Entroido deA Illa

Queda menos de una semana para adentrarse en el Carnaval, una de las fiestas que se vive con mayor intensidad en A Illa de Arousa y por las redes sociales, en el perfil Festas Culturais da Illa, ya existe un tutorial para convertirse en el personaje que caracteriza este evento en el municipio desde tiempos inmemoriales, el Liborio.

Ese vídeo ofrece un decálogo básico para salir a la calle a partir del próximo sábado y consiste en asaltar el desván de la casa para arramplar con ropa en desuso y a la que no s ele pueda encontrar otro uso, combinar de cualquier forma, tapar la cara con una funda de almohada o una careta, «que sexa todo da casa!», explican los dos liborios que aparecen en el vídeo.

Una vez embutidos en el disfraz toca disimular la voz para que sea imposible reconocer a la persona que se esconde detrás del disfraz, e incluso, es casi una obligación «coxear», antes de comenzar a meterse con todo aquel con el que se crucen por la calle.

Noticias relacionadas

El Carnaval de A Illa vivirá mañana su previa con el folión de Dorna, que saldrá con sus grandes bombos y tambores a anunciar su llegada por las calles del municipio, siempre que las condiciones meteorológicas acompañen. Después llegarán eventos como la boda de liborios que oficiará Elvis Presley y el pregón, que tendrá lugar el sábado, la sesión vermú del domingo o el desfile de disfraces desde la casa do Mar hasta O Regueiro del lunes, el día grande de la fiesta. El miércoles será el día en el que se quemará el Liborio y el Carnaval se despedirá con el desfile de Carrozas y el Festival de Comparsas durante el fin de semana.