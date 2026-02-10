Los sindicatos desconvocan la huelga ferroviaria tras un día de retrasos

Un par de horas con cancelaciones, retrasos e incertidumbre fueron suficientes para llegar a un acuerdo en el Paseo de la Castellana. Los sindicatos mayoritarios desconvocaron ayer por la tarde la huelga ferroviaria prevista hasta mañana, después de llegar a un acuerdo con el Ministerio de Transportes.

Pasajeros esperando a unos trenes que volvieron a acumular importantes retrasos. | JESÚS PRIETO

El texto ratificado por CC OO, UGT y Semaf contempla un aumento del 40% en el mantenimiento de la red actual y la creación de 3.600 puestos de trabajo adicionales en Adif y Renfe.

Sin embargo, el retorno de la normalidad en la movilidad está a la espera de la postura de CGT, ya que el sindicato cuenta con una representación notable en la provincia de Pontevedra.

Al cierre de esta edición todavía no había una decisión tomada sobre el acuerdo del Gobierno, ya que está supeditado a unos Presupuestos Generales del Estado ahora mismo inexistentes.

La noticia llegaba después de otra jornada negra para la movilidad en Galicia. Si en las 72 horas entre la noche del miércoles y la de sábado la provincia sufrió un aislamiento ferroviario inédito con más de 150 servicios cancelados, para estos días se esperaba la cancelación de otros 36 y casi 9.000 plazas en Vigo y Pontevedra; unas 5.500 en Vilagarcía.

Fuera de los servicios mínimos —del 60% en Media Distancia y 75% en Alta Velocidad— quedaron los regionales que comunican la estación de Vigo-Guixar y Santiago, el Tren Celta con Oporto y dos frecuencias de AVE —una por sentido— con Madrid-Chamartín.

A lo largo de la mañana se registraron demoras de hasta 75 minutos en el Eje Atlántico «por falta de disponibilidad de material al estar el personal que lo tenía que preparar en huelga», llegando a trasladarse en autocar algunas frecuencias como el Media Distancia de las 10.35 horas o el último AVE del día, que fue por carretera hasta Ourense.

El corte ferroviario vivido de jueves a sábado continúa marcando el debate político.El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha reprochado al Ministerio de Transportes la «falta de consideración» con Galicia al no dar alternativas tras la suspensión del transporte ferroviario con origen y destino Vigo, así como entre Ourense-O Carballiño-Santiago, debido al temporal la pasada semana.

Así, a preguntas de los medios este lunes, Rueda señaló que durante el fin de semana la comunidad tuvo que hacer frente a «la improvisación, el caos y las contradicciones» del Ministerio, que decidió «dejar a los gallegos sin conexión ferroviaria y sin dar ninguna alternativa», mientras que en Cataluña, ha apuntado, «se preocuparon de dar alternativas».

Ante esta situación, Rueda explicó que el ejecutivo autonómico puso «98 buses de refuerzo con casi 4.200 plazas» y señaló que si fuese necesario volver a hacerlo espera tener «más información y más comunicación de las causas» para poder «afrontar las consecuencias».

«Espero que se nos dé información e intentaremos, por supuesto, reforzar los servicios para poder ayudar a esos viajeros que se ven privados de ese medio de transporte sobre el que la Xunta no tiene ninguna competencia», aseveró.

En relación con esos parones, el Partido Popular de Vilagarcía calificó de «caos absoluto» la gestión de Renfe y el Ministerio de Transportes. Abanderado por Ana Granja, y junto a los diputados nacionales Irene Garrido, Pedro Puy y Juan Bayón, los conservadores se hicieron eco «de las numerosas quejas de los vecinos que se han quedado tirados en el andén sin opciones alternativas de transporte».

«Entendemos que un temporal puntual más duro de lo normal puede obligar a tomar medidas de seguridad, pero lo que no es de recibo es que Renfe suspenda el servicio durante varios días y no ofrezca ni información ni alternativas para garantizar la movilidad», denunciaba Granja. «No se puede dejar a cientos de personas tiradas en el andén sin solución», añadía.

En el PP creen que «esta falta de previsión tiene responsables directos en Madrid, donde el ministro Óscar Puente dedica su tiempo a las polémicas en redes sociales mientras en Galicia nos deja incomunicados».

Noticias relacionadas

Pero también criticó el silencio del alcalde socialista de Vilagarcía, Alberto Varela, «que no alzó su voz para exigir al Gobierno que Vilagarcía no se quedara aislada, siendo así cómplice de la dejadez de su propio partido y olvidándose de que un alcalde debe defender a sus vecinos por encima de sus siglas».