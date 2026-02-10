Una ría con vistas a la caza

Jabalí estofado previamente marinado y acompañado de una parmentier, un plato tradicional de América Latina como la arepa, pero rellena de confit de pato, y pastel de venado... Son algunos de los platos que estos días pueden saborearse en O Grove, compartiendo protagonismo con centollo, mejillón, rape, rodaballo, pulpo y otros muchos productos representativos de la cocina meca.

Y es que a la oferta habitual del «comedor de Galicia», en estas fechas un tanto limitada –a causa del cierre temporal de algunos establecimientos por descanso o vacaciones–, se suman los platos elaborados al abrigo de las jornadas de exaltación de la carne de caza, que organiza Empresarios Grovenses de Bens e Servicios (Emgrobes) hasta el domingo que viene.

Isabel Castro, cocinera y propietaria del hotel O Castro. / FdV

«Teniendo en cuenta el éxito de años anteriores, y a pesar de no ser un producto habitual en las cocinas de O Grove, la caza es muy apreciada por los amantes del buen comer, de ahí que los chefs locales se atrevan a preparar diferentes tapas y platos con venado, corzo, perdiz, jabalí y otras exquisiteces acompañadas de productos locales», explican en la patronal cuando animan a grovenses y visitantes a «degustar estos platos tan diferentes a lo que suele ser habitual en nuestra villa».

Esta entidad trata así de diversificar la oferta gastronómica y turística, además de seguir dando pasos hacia la ansiada desestacionalización del sector.

Al mismo tiempo, intenta aportar incentivos que favorezcan al tejido económico de la localidad, en este caso con la mirada puesta en la hostelería.

Uno de los menús ofrecidos. / FdV

De ahí estas jornadas a las puertas de San Valentín y carnaval, arropadas por media docena de conocidos establecimientos en los que pueden saborearse también pastel de ciervo, ensalada de perdiz, croquetón de corzo con queso San Simón y manzana, lomo de ciervo con setas caramelizadas y manzana, ciervo al vino tinto y ragut de jabalí con castañas e higos.

Estos últimos, platos ofrecidos en el restaurante del hotel O Castro –en Reboredo–, donde su propietaria y chef, Isabel Castro, ha sido capaz de introducir un toque personal a los platos que agrada incluso a los menos aficionados a las carnes de caza.

Así lo destacan grandes aficionados a este producto y cazadores llegados desde Castilla que suelen organizar monterías en las que también participa Pablo Agrelo, marido de Isabel Castro, responsable del restaurante del hotel y uno de los precursores en la introducción de jabalí, venado y corzo en la carta de la cocina meca.

Junto a este negocio forman parte del cartel de las jornadas de la caza la Tapería A Fuego, Taberna Canta Claro, Taberna Plaza y los restaurantes Punta Vendaval y Jueso de Caña.