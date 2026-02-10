Redactan un plan para cerrar la pista deportiva del colegio de Vilariño

El Concello quiere dar respuesta a una vieja demanda de la comunidad escolar del colegio Enrique Barreiro Piñeiro de Vilariño: el cierre por completo de la pista deportiva. Así, ha encargado la redacción de un proyecto que incluye la creación de unos baños y un pequeño almacén.

El coste de esta parte asciende a 3.000 euros e incluirá una memora económica con el coste de ejecutar las obras. El concejal de Ensino, Liso González, augura que será elevado y por eso lo presentará a una línea de ayudas autonómicas o incluso plantearía la posibilidad de incluirlo en un plan +Provincia de la Diputación de Pontevedra para intentar cubrir el máximo del coste.

«El objetivo principal es tener un proyecto realista para presentar a programas de subvenciones, pues al fina, uno de nuestros trabajos fundamentales también es poder conseguir recursos de otras administraciones», explicó el edil.

En este sentido defendió que el Ayuntamiento ha realizado en este tiempo actuaciones «urgentes» y que esta demanda lleva sobre la mesa desde antes del presente mandato.

En concreto, se pretende terminar el cierre perimetral de la pista deportiva para evitar la entrada de lluvia y permitir su utilización durante más tiempo, pues ahora solo tiene pared por el lado sur, que es por donde más entra el agua. Asimismo, se aprovecharían para construir un pequeño almacén y unos baños vestuarios.